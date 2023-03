Herečka Paltrowová vyhrala súd pre zrážku na zjazdovke, ušetrí skoro dva milióny eur

Porota jednomyseľne rozhodla v prospech herečky.

PARK CITY. Hollywoodska herečka Gwyneth Paltrowová vyhrala súd s mužom, ktorý ju žaloval kvôli zraneniam, ktoré utrpel pri zrážke na zjazdovke v americkom štáte Utah v roku 2016. Porota jednomyseľne skonštatovala, že Paltrowová zrážku nezavinila a nie je zodpovedná za žalobcove zranenia, uviedli tlačové agentúry.

Herečka sa tak vyhne zaplateniu 1,84 milióna eur, ktoré ako odškodnenie plus úroky žiadal žalobca, napísala agentúra AFP. Obžaloba totiž žiadala 33 dolárov za každú hodinu každého dňa od nehody až do žalobcovej smrti, ktorá by mohla nastať po desiatich rokoch. Takto vypočítaná suma dospela k sume 3,276 milióna dolárov, dodala AFP.

V súčasnosti 76-ročný Terry Sanderson herečku obvinil, že ho zrazila na lyžiach a spôsobila mu dlhodobé zranenie. Paltrowová vinu odmietala a Sandersona tiež zažalovala: symbolicky o jeden dolár a uhradenie výdavkov za advokáta.

"Cítim sa očistená z nepravdivého obvinenia ohrozujúceho moju integritu," uviedla Paltrowová vo vyhlásení, v ktorom podľa agentúry AP ocenila prácu sudcu a poroty a poďakovala im za ohľaduplnosť pri vyriešení prípadu.

Paltrowová a Sanderson sa zrazili na lyžiach vo februári pred siedmimi rokmi na zjazdovke pre začiatočníkov v luxusnom lyžiarskom stredisku Deer Valley Resort v utažskom meste Park City, ktoré každoročne víta celebrity prichádzajúce na filmový festival Sundance. Sanderson mal po zrážke štyri zlomené rebrá a otras mozgu.

Súdny proces, ktorý trval dva týždne, bol podľa AP najväčší - a ostro sledovaný - sporom celebrít od súdnej bitky, ktorú vlani zviedli herci a bývalí manželia Johnny Depp a Amber Heardová. Paltrowovú preslávila okrem iného úloha vo filme Zamilovaný Shakespeare, za ktorú bola ocenená Oscarom.