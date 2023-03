Výtržníkov z Británie v Amsterdame nechcú. Mesto spúšťa kampaň

Obyvatelia holandského hlavného mesta sa už roky sťažujú na opitých Britov.

AMSTERDAM. Amsterdam spúšťa internetovú kampaň s cieľom odradiť od návštevy britských turistov, ktorí by do mesta chceli vyraziť za drogami, sexom a alkoholom.

BBC uvádza, že vedenie Amsterdamu by ho rado zbavilo nálepky najliberálnejšieho hlavného mesta v prístupe k bujarým večierkom.

Spoty, ktoré varujú pred následkami nadmernej konzumácie alkoholu a drog, sa ľuďom v Británii objavia, ak budú na internete v súvislosti s Amsterdamom vyhľadávať heslá ako rozlúčka so slobodou, lacný hotel alebo ťah po krčmách.

Posolstvo kampane zamerané na mužov medzi 18 a 35 rokmi je jasné: na predĺžený víkend v Amsterdame môžu zostať nepekné spomienky. "Úlet" v tomto meste môže skončiť problémami so zákonom.

V Británii možno kúpiť spiatočnú letenku do Amsterdamu za 50 libier. Cestovné kancelárie ponúkajú v meste víkendové rozlúčky so slobodou, vrátane plavby po kanáloch s neobmedzenou konzumáciou alkoholu, túrou po krčmách vo štvrti červených svetiel alebo večierkov so steakmi a striptízom.

Obyvatelia holandského hlavného mesta sa už roky sťažujú na opitých Britov. Tí podľa nich močia na verejnosti, zvracajú do kanálov, zvliekajú sa na verejnosti a zúčastňujú sa na krčmových bitkách.

Kritici novej kampane tvrdia, že je diskriminačná a založená na neférových stereotypoch. Joachim Helms, majiteľ jedného z coffee shopov, kde sa môže predávať konope, povedal, že ľudia do Holandska jazdia kvôli múzeám aj podnikom, ako je ten jeho.

Jeho zákazníci pochádzajú zo všetkých sociálnych a ekonomických vrstiev. Myslí si, že snahy dostať z mesta niektorých ľudí na základe ich pohlavia a veku porušujú princípy slobody, tolerancie a rovnosti. Ide o hodnoty, na ktorých si Amsterdam zakladá.