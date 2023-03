Protesty Francúzov proti dôchodkovej reforme už zatieňuje násilie

Utorok bol už desiatym dňom celoštátnych protestov.

PARÍŽ. Podľa odborovej organizácie CGT v utorok proti reforme dôchodkového systému prišli protestovať vyše dva milióny ľudí. Podľa ministerstva vnútra ich bolo približne 740-tisíc. Znova došlo k násilným potýčkam a k zatýkaniu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Protesty boli niekoľko týždňov pokojné, najnovšie ich už zatieňuje násilie.

Minister vnútra Gérald Darmanin v utorok oznámil, že do ulíc vyslali 13-tisíc policajtov, z nich 5 500 v Paríži. V metropole polícia vyzvala majiteľov, aby zatvorili obchody na trase demonštrácií.

Utorok bol už desiatym dňom celoštátnych protestov, ale napriek tomu nie sú náznaky, že by vláda chcela ustúpiť.

Laurent Berger, šéf najväčšej odborovej organizácie CFDT, navrhol v utorok zapojenie sprostredkovateľov. Povedal, že reforma by sa mala na niekoľko týždňov zastaviť, aby sa umožnili konzultácie vlády so sprostredkovateľmi.

Hovorca vlády Olivier Véran však tento návrh odmietol. Dodal, že rozprávať sa spolu je možné aj bez sprostredkovateľov.

Demonštrácie proti dôchodkovej reforme priťahujú čoraz viac radikálov, ktorí schvaľujú násilie, aby sa vec posunula ďalej.

Bodom obratu boli protesty z minulého štvrtka, pri ktorých v uliciach Paríža utrpelo zranenia vyše 400 členov bezpečnostných síl a založené boli stovky požiarov.

"Myslím si, že pokojné demonštrácie nestačia," povedal v utorok pre AFP 49-ročný štátny zamestnanec Jerome, ktorý sa zapojil do demonštrácie v Paríži.

"Ak nie je násilie, ľudia o veci nehovoria. Zopár rozbitých okien, koho to zaujíma? V takom prípade nik nemusí ísť do nemocnice," doplnil.

Iný štátny zamestnanec Ludovic (48) súhlasil, že násilie je legitímnou poslednou možnosťou, aj proti polícii. "Je to pochopiteľné. Vládne hnev. Tak dlho to ignorovali, že to jediné ostáva. Tak sa veci majú," vyhlásil.

Prieskum agentúry Toluna Harris Interactive v utorok ukázal, že 18 percent opýtaných "schvaľuje" násilné prostriedky na dosiahnutie cieľov hnutia proti dôchodkovej reforme.

Medzi ľuďmi, ktorí podľa svojich slov protesty podporujú, tento údaj stúpol na 25 percent.