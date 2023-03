Na proteste v Prahe ma bundu so symbolom wagnerovcov, pôjde pred súd

Polícia začala v spojitosti s protestom celkovo sedem trestných konaní.

PRAHA. Muž, ktorý mal 11. marca na protivládnej demonštrácii v Prahe bundu s nášivkou žoldnierskej Wagnerovej skupiny a na batohu písmeno Z, pôjde pred súd.

Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe na základe správy Českej televízie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Muž je podľa obvodného štátneho zástupcu (prokurátora) pre Prahu 1 Jana Leleka podozrivý z trestného činu popierania, spochybňovania a schvaľovania genocídy.

Polícia ho po proteste zadržala. "Vo veci bol minulý týždeň podaný návrh na potrestanie," uviedol v pondelok štátny zástupca.

V súvislosti s protivládnou demonštráciou, ktorá sa na Václavskom námestí v Prahe uskutočnila 11. marca, riešia kriminalisti aj ďalšie prípady.

Zaoberajú sa napríklad pokusom časti demonštrantov vniknúť do budovy Národného múzea s cieľom strhnúť z fasády ukrajinskú vlajku. Jeden z protestujúcich k tomu dav podľa videí na sociálnych sieťach podnecoval.

Ďalšieho muža polícia zdržala z dôvodu, že poškodzoval auto s ukrajinskou štátnou poznávacou značkou. Incident je rovnako zachytený na videu.

Muž najskôr vybehol na magistrálu, ktorá oddeľuje Václavské námestie a budovu Národného múzea a udrel do auta, z ktorého následne vystúpil šofér. Po ich krátkej potýčke sa auto dalo do pohybu, no demonštrant ešte stihol poškodiť zrejme spätné zrkadlo.

Policajný prezident Martin Vondrášek v nedeľnej relácii Otázky Václava Moravca povedal, že polícia začala v spojitosti s protestom celkovo sedem trestných konaní.

Demonštráciu Česko proti biede organizovala mimoparlamentná strana Právo Rešpekt Odbornosť, ktorej predstavitelia žiadali preveriť zásah polície pred budovou múzea. Zákrokom sa zaoberá oddelenie vnútornej kontroly.