Rodičia sa vás zriekli, tvrdili ukrajinským deťom uneseným do Ruska

Na webe s názvom Deti vojny sa pátra po 16 226 deťoch.

KYJEV. Ukrajinským deťom, ktoré okupačná správa uniesla do Ruska, ruskí úradníci tvrdili, že sa ich zriekli vlastní rodičia.

Podľa agentúry Unian to uviedol chlapec z Chersonskej oblasti, jedno zo 17 unesených detí, ktoré sa podľa charitatívnej organizácie Save Ukraine podarilo tento týždeň vrátiť z Ruska na Ukrajinu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mnohé ukrajinské deti previezli do Ruska po tom, ako sa v lete zúčastnili na táboroch organizovaných v oblastiach okupovaných ruskými silami.

Na webe s názvom Deti vojny, kde môžu rodičia oznámiť zmiznutie svojho dieťaťa, sa pátra po 16 226 deťoch. Vrátiť na Ukrajinu sa ich podľa rovnakého webu zatiaľ podarilo len 308.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rusi riadia sieť táborov pre deti z Ukrajiny, slúžia na prevýchovu a nútené adopcie Čítajte

"Hovorili, že nás odvezú do Pskova, že je tam internát a tam si nás osvoja. My sme im hovorili, že sa nás rodičia nezriekli. Ale oni na to, že zriekli, " opísal chlapec, ktorého výpoveď zverejnila agentúra Unian.

"Volám mame. Mama hovorí riaditeľke tábora: ‚Ste blázni, alebo čo? Nič také som nepovedala. Prečo deťom klamete? ‘ A riaditeľka jej na to odpovedala, že nás rovnako nedostanú späť, pretože sme deti Ruska," opísal chlapec.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zatykač z Haagu zatvorí Putinovi svet, zradiť ho môžu aj vlastní Čítajte

Chlapec tiež uviedol, že ukrajinské deti, ktoré hovorili pochvalne o ukrajinských vojakoch, na táboroch bili. "Sedeli sme v sále, keď niekto zakričal: ‚Sláva Ukrajine!‘ A niekto ďalší na to odpovedal: „Hrdinom sláva!“ Niekam ich odviedli. Neviem, čo s nimi bolo," povedal tiež chlapec na videozázname.

Kvôli deportáciám ukrajinských detí do Ruska počas ruskej invázie na Ukrajinu tento mesiac Medzinárodný trestný súd v Haagu vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a splnomocnenkyňu Kremľa pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú.

Súvisiaci článok