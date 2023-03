Na lyže aj do Bruselu. Na európske koľajnice sa vracajú lôžkové vlaky

Veľa cestujúcich sa snaží znížiť svoju uhlíkovú stopu.

BRUSEL. Niet pochýb, že Julia Senningerová je milovníčkou vlakov. Tridsaťtriročná žena, ktorá žije vo švédskom hlavnom meste Štokholm, pravidelne cestuje po železnici nielen za svojou rodinou do Luxemburska, ale aj do dovolenkových destinácií.

Cestovaniu takýmto spôsobom dáva prednosť pred lietaním predovšetkým z ekologických dôvodov. Dodáva však, že vlaky sú jednoducho príjemnejšie, najmä lôžkové spoje.

Má šťastie, pretože nočné vlaky zažívajú v kontinentálnej Európe comeback a od vlaňajšieho leta je v ponuke množstvo nových služieb a ďalšie pribudnú ešte tento rok alebo v roku 2024, napísal server BBC News.

"Je to oveľa väčšia zábava. Stretnete viac ľudí a vediete zaujímavé rozhovory," hovorí Senningerová.

V októbri cestovala s manželom vtedy novozavedenou lôžkovou linkou zo Štokholmu do Hamburgu, druhého najväčšieho nemeckého mesta. Tú prevádzkuje švédska železničná spoločnosť SJ.

Na lyže aj do Bruselu

Spoj odchádza zo Štokholmu každý deň o 17.30 h a do Hamburgu prichádza o 6.30 h ráno.

Uhlíková stopa je len zlomkom letu. Lietadlo zo Štokholmu do Hamburgu spôsobí podľa výpočtového webu EcoPassenger približne 250 kilogramov emisií oxidu uhličitého na jedného cestujúceho. Naproti tomu CO2 uvoľnený pri ceste vlakom na elektrický pohon predstavuje iba 26 kilogramov.

Nočný vlak SJ má deväť vagónov a kapacitu 400 cestujúcich. Dan Olofsson, vedúci ponukových služieb spoločnosti SJ, hovorí, že novú službu navrhla švédska vláda, "pretože chcela presunúť viac ľudí k cestovaniu šetrnému ku klíme a jedným z riešení bol nočný vlak medzi Švédskom a Nemeckom".

Služba je poháňaná obnoviteľnou energiou a podľa Olofssona ju Švédi zvyčajne využívajú na prestup na ďalšie železničné spoje z Hamburgu.

"Hamburg nie je pre väčšinu cestujúcich hlavnou destináciou, ale je dôležitým uzlom, odkiaľ sa ľudia dostanú do ďalších destinácií v Nemecku, Francúzsku a podobne," hovorí.

"Máme ľudí, ktorí ním chcú cestovať do lyžiarskych stredísk, ale potom tiež na stretnutia do Bruselu. Preto do Hamburgu prichádzame čoskoro," dodáva Olofsson. Spoločnosť plánuje od apríla predĺžiť linku do Berlína.

Dovolenka začína, keď nastúpite do vlaku

Keď sa na začiatku tohto roka objavila správa, že belgicko-holandská vlaková spoločnosť European Sleeper plánuje začať prepravovať ľudí cez noc z Bruselu a Amsterdamu do Berlína, vyvolalo to medzi fanúšikmi vlakov veľký rozruch.

"Som veľkým priaznivcom nočných vlakov," hovorí spoluzakladateľ spoločnosti European Sleeper Chris Engelsman. "Je to dobrodružné, romantické a efektívne," dodáva a vymenúva zoznamy svojich obľúbených ciest, medzi ktoré patrí napríklad cesta z Viedne do Kyjeva alebo z Milána na Sicíliu, ktorá zahŕňa aj prechádzku loďou.

"Dovolenka začína, keď nastúpite do vlaku," hovorí Engelsman.

Spoje European Sleeper budú jazdiť od konca mája spočiatku trikrát týždenne a každý z nich pojme približne 500 osôb.

Prečo ale práve medzi Bruselom a Berlínom? "Na tejto trase žiadny iný nočný vlak nejazdí," hovorí Engelsman. "Asi pred šiestimi rokmi nemecké dráhy ukončili prevádzku nočných vlakov. Bol som z toho frustrovaný, pretože sa mi zdalo, že je vždy dosť dobre obsadený, "hovorí.

Spoločnosť European Sleeper plánuje od budúceho roka predĺžiť svoju trasu aj do českého hlavného mesta Prahy.

Hotely na koľajniciach

Francúzska spoločnosť Midnight Trains, ktorá prevádzkuje nočné vlaky, tvrdí, že chce "znovu prebudiť očarujúci zážitok z nočného vlaku", až v roku 2024 spustí svoje prvé luxusné spoje z Paríža.

Spoločnosť chce nakoniec obsluhovať viac ako 10 destinácií, vrátane Ríma, Porta a Edinburghu, a tvrdí, že jej vlaky budú ako "hotely na koľajniciach", ktoré majú staromódny "nádherný šarm 20. rokov".

Medzitým existujúca lôžková vlaková služba Nightjet, ktorú vlastnia Rakúske dráhy, začne ešte tento rok prevádzkovať svoje linky Brusel-Viedeň a Paríž-Viedeň denne, aktuálne na trase jazdí trikrát týždenne.

Cat Jonesová je zakladateľkou a výkonnou riaditeľkou cestovnej kancelárie Byway Travel, ktorá sa zaoberá cestovaním bez letov.

Hovorí, že návrat popularity lôžkových vlakov "vracia radosť z cestovania". "Zmyslom cestovania je skôr zážitok ako iba príchod," hovorí. "Ľudia majú pocit, že dovolenka začína, keď sa vo vlaku otvoria dvere," dodáva.

Avšak v závislosti od lokality, a najmä ak vyrážate z Veľkej Británie, môže byť cestovanie vlakom často drahšie ako lietanie.

Drahšie ako letenky

Cestovné vlakom vo Veľkej Británii môže byť v skutočnosti o 50 percent drahšie ako letenky, ako vyplýva zo štúdie z roku 2021, ktorú vykonal časopis Which? zaoberajúci sa voľbou spotrebiteľov.

"Tak ako pri lietaní, si treba rezervovať cestu dopredu, aby ste našli lacnejšiu cenu," hovorí Mark Smith, zakladateľ webovej stránky s sprievodcom vlaky Seat61.

"Musíte si však uvedomiť, že letecké spoločnosti neplatia žiadne clo na palivo. Niektoré krajiny účtujú DPH na cesty vlakom, ale nikto ju neúčtuje na letenky. Prespanie vo vlaku cez noc potom ale ušetrí účet za hotel, "pripomína.

Dodáva, že aj keď cestovanie vlakom na dlhé vzdialenosti môže byť drahšie, "vidíme, že oveľa viac ľudí volí vlak".

"Predtým mali ľudia fóbiu z lietania alebo sa im jednoducho páčili vlaky, ale teraz sa všetci snažia znížiť svoju uhlíkovú stopu a chcú si cestu spríjemniť," hovorí Smith.

"Ľudia chcú uniknúť stresu z letiska, a akonáhle raz cestujú vlakom a vidia z okna viac scenérií a po príchode do mesta sa ľahko dostanú do hotela, chcú si to zopakovať," dodáva.