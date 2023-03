Pláže Floridy ohrozuje rekordne veľká masa rias, vedci ju nevedia vysvetliť

Pás chuchvalcov vidno v celej veľkosti len z vesmíru.

WASHINGTON. Na hladine Atlantického oceánu sa tento rok podľa expertov vytvorila rekordne veľká masa morských rias, ktoré by v lete mohli zavaliť pláže amerického štátu Florida.

Pás nahnedlých rastlín so šírkou okolo 8800 kilometrov mieri do Mexického zálivu a už teraz znepríjemňuje pobyt na mexických plážach. Príčina fenoménu nie je úplne jasná, vedci podľa médií špekulujú o vplyve klimatickej zmeny alebo znečistenia.

Samotný výskyt veľkých chuchvalcov riasy hroznovice nie je v danej časti sveta neobvyklý, pásy chalúh sú však čím ďalej tým väčšie, píše BBC.

Ten tohtoročný váži asi desať miliónov ton a je taký obrovský, že ho možno v celom rozsahu pozorovať len z vesmíru.

"Tie výkvety sú väčšie a väčšie a tento rok to vyzerá na najsilnejší rok od začiatku záznamov," povedal výskumník z vysokej školy Florida Atlantic University Brian Lapointe. "Pre čistotu pláží v lete 2023 to skrátka neveští nič dobré," pokračoval.

Veľké množstvo rias môže na plážach spôsobiť rôzne problémy. Kým vo vode sú zhluky hroznovice útočiskom rýb, krabov a ďalších morských živočíchov, na súši môžu "udusiť" korytnačie hniezda, vysvetľoval iný expert Brian Barnes.

Po dvoch dňoch na pláži navyše hroznovica začne hniť a vypúšťať do okolia zapáchajúcu zmes plynov. Tá môže ľuďom vo väčších dávkach spôsobovať aj zdravotné problémy ako bolesť hlavy, pálenie očí alebo nevoľnosť.

"Neviete vliezť do vody," popisoval svoju skúsenosť Leonard Shea, ktorý nedávno natočil video na pláži južne od mexického Cancúnu, kde už more začalo vo veľkom vyplavovať riasy.

V oblasti už niekoľko dní evidujú na viacerých miestach "nadmerný" výskyt hroznovice, kvôli ktorému sa do upratovania morskej hladiny zapojilo aj mexické námorníctvo. "Nie je to pekný zážitok," konštatoval Shea.

Chaluhy sa začínajú objavovať aj na ostrove Key West na juhu Floridy. V minulých rokoch tento fenomén turizmus v americkom štáte príliš neovplyvnil, miestni činitelia však ubezpečujú, že budú vývoj monitorovať.

"Okresní a miestni činitelia na (súostroví) Florida Keys uvádza, že sú pripravení hroznovicu odstraňovať z verejných pláží, ak to bude potrebné. Ako okres Monroe, tak aj mesto Key West majú v platnosti plány odstraňovania hroznovice," citovala BBC hovorcu miestnej rady pre turistický ruch.

Vysvetlenie rastu riasových polí vedci stále hľadajú. "Myslíme si, že by to mohlo súvisieť s teplejšou vodou v dôsledku klimatických zmien alebo so znečistením (oceánu) živinami, fosforom, sodíkom," povedal spravodajca televízie CNN Bill Weir.

Riasy podľa neho zvyčajne držia ďalej od pevniny systém morských prúdov, tentoraz sa však masa hroznovice "utrhla a zdvojnásobila za mesiac svoju veľkosť". Americký národný úrad pre oceány a atmosféru odhaduje, že výkvet tejto riasy bude život v Karibiku ovplyvňovať do polovice októbra.