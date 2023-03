Nehoda, úmysel alebo provokácia. Čo sa presne stalo nad Čiernym morom

Vrak zatiaľ nevytiahli.

WASHINGTON, BRATISLAVA. V utorok večer svet znepokojila správa o americkom drone, ktorý sa zrútil do Čierneho mora po tom, čo doň narazilo ruské bojové lietadlo.

Obavy, ktoré incident vyvolal, sa spájajú najmä s otázkou, či to neznamená zatiahnutie ďalšej strany do vojny na Ukrajine. Naposledy sa takéto špekulácie objavili vlani v novembri, keď sa hovorilo o ruskej rakete, ktorá po dopade do Poľska zabila dvoch ľudí. Neskôr sa ukázalo, že šlo o raketu z ukrajinskej protivzdušnej obrany.

Spojené štáty a Rusko teraz na vysvetlenie incidentu pri okupovanom Kryme poskytli dva rôzne scenáre. Washington si okamžite po incidente predvolal tamojšieho ruského veľvyslanca.

"Dron dokáže odoslať video, všetko teda zachytili jeho kamery. Uvidíme, či Pentagon zábery zverejní," pripomenul David Martin, korešpondent pre národnú bezpečnosť americkej televízie CBS News.