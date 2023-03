Incident zrejme spôsobila falošná správa.

CIUDAD JUÁREZ. Dav migrantov sa snažil dostať z Mexika do USA, zastavili ich ostnatým drôtom. Incident sa stal ešte v nedeľu a na asi päť hodín prerušil prevádzku na frekventovanom hraničnom priechode.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na videu, ktoré zverejnil El País, je vidieť, ako sa dav migrantov valí cez hraničné brány. Niektorí pri tom mali na pleciach malé deti.

Na ďalšom zábere sú vidieť plačúce ženy pri ostnatého drôte, ktoré pohraničníkom zúfalo opisujú svoju situáciu a zdôrazňujú, že sú z Venezuely.

Táto juhoamerická krajina už dlho bojuje s ekonomickou krízou a vládne tam autoritárska vláda, ktorá potláča opozíciu a svojich kritikov zatvára do väzenia. "Chceme pracovať, pomôcť svojim rodinám a zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre naše deti," povedala v slzách mladá žena z Venezuely.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Snažili sa nájsť lepší život, narazili na bezcitných pašerákov. V kamióne našli 46 mŕtvych migrantov Čítajte

Migranti sa pred ostnatým drôtom tiež sťažovali na mobilnú aplikáciu, ktorú americká vláda zaviedla tento rok v januári a prostredníctvom ktorej si majú žiadatelia o azyl dohodnúť stretnutia s migračnými úradníkmi. Aplikácia podľa nich nefunguje. Záujem je taký veľký, že je preťažená, napísala AP.

Zatiaľ nie je jasné, čo incident na hranici spôsobilo. Podľa pracovníka Medzinárodnej organizácie pre migráciu Camila Cruza, ktorý pracuje v meste Ciudad Juárez, mohla byť dôvodom falošná správa, že pohraničníci nechajú migrantov hromadne prejsť, najmä tých s deťmi.

Cruz povedal, že by to nebolo prvýkrát, čo poplašná správa spôsobila takýto chaos. Asi pred mesiacom podľa neho kolovala informácia, že na americkej strane hranice budú autobusy, ktoré migrantov odvezú do Kanady. Nebola to pravda.

"Najhoršie ale je, že migranti často kvôli takej správe, ktorá im dáva nádej, opustia svoje dočasné ubytovanie, ale keď sa potom do neho vráti, už tam pre nich nie je miesto."