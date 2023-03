Nebude to o darčekoch. Pavel a Čaputová sa na jar chystajú k Zelenskému

Spoločných ciest by mohlo byť viac.

Zuzana Čaputová a Petr Pavel spolu vycestujú do Kyjeva v apríli. Prezidenti tak v Bratislave potvrdili plán cestovať na Ukrajinu spoločne, ktorý Pavel vyslovil ako želanie ešte predtým, než ho voliči vôbec zvolili do úradu.

Čaputová a Pavel sa zhodujú v názore, že Ukrajina potrebuje intenzívnu pomoc od spojencov. Je však nepravdepodobné, že by pri svojej jarnej návšteve Kyjeva potvrdili transfer slovenských migov, o ktoré majú ukrajinské ozbrojené sily veľký záujem.

Štvrtý český prezident v ponovembrovej histórii Pavel pricestoval do Bratislavy päť dní po svojej inaugurácii, v súlade s tradíciou, ktorú si Česko a Slovensko za tridsať rokov oddelenej existencie vybudovali a podľa ktorej noví českí prezidenti na svojej prvej zahraničnej ceste smerujú na Slovensko a naopak.

Česi a Slováci svoje vzájomné vzťahy od rozdelenia v roku 1993 vždy označujú za nadštandardné. Pre Pavla a Čaputovú to platí obzvlášť.

Slovenská prezidentka pri privítaní Pavla v Bratislave zdôraznila, že s Pavlom majú spoločné hodnoty a názory, napríklad o právnom štáte a dodržiavaní medzinárodného práva, ale aj spoločné výzvy, medzi nimi aj boj s dezinformáciami.

"Dohodli sme si rôzne drobné praktické veci, okrem iného aj to, že by sme mohli absolvovať viaceré spoločné zahraničné cesty," povedala Čaputová. Takýto formát zahraničných vzťahov by bol v česko-slovenských vzťahoch novinkou.