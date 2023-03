V Paríži už týždeň štrajkujú smetiari, medzi tisíckami ton odpadu pribúda potkanov

Za sedem dní sa nahromadilo v meste 5400 ton odpadu.

PARÍŽ. Smetiari vo francúzskej metropole už týždeň odmietajú zvážať odpad na protest proti plánovanej dôchodkovej reforme, ktorú presadzuje prezident Emmanuel Macron. V uliciach už sa za sedem dní nahromadilo 5400 ton smetí, napísal v nedeľu denník Le Monde s odvolaním sa na údaje parížskej radnice. V uliciach tiež rastie počet potkanov, podotýka BFM TV.

K štrajku sa pripojili tiež tri spaľovne na parížskom predmestí. Mestská firma na zvoz odpadu Syctom uviedla, že nákladné autá odklonila do 15 ďalších prevádzok, ktoré fungujú.

Firma zatiaľ odmieta povolať políciu, ktorá by s ukončením blokády spaľovní mohla pomôcť. Syctom má v správe zhruba polovicu Paríža, druhú polovičku majú na starosti súkromné firmy, píše Le Monde.

Najviac kritizovaným bodom reformy je posunutie veku pre odchod do dôchodku zo 62 na 64 rokov. Smetiari a vodiči smetiarskych vozidiel ale spadajú do skupiny, ktorá chodí do penzie skôr ako väčšina obyvateľov. Aktuálne pracujú do 57 rokov, reforma im chce službu predĺžiť o dva roky.

"Krysy nebudú útočiť na ľudí, pretože majú rozhodne dostatok iných vecí na nasýtenie. Okrem zníženej estetiky a zápachu alebo možného ukĺznutia po banánovej šupke sú riziká minimálne," uviedol v reakcii na obavy ľudí z potkanov lekár Jean-paul Hamon vo vysielaní BFM TV.