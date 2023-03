Česko má nového prezidenta, Petr Pavel zložil slávnostný sľub

Vojaci odpálili 21 delových sálv.

PRAHA. Armádny generál vo výslužbe Petr Pavel sa stal štvrtým prezidentom samostatnej Českej republiky. Na Pražskom hrade zložil prezidentský sľub do rúk predsedu senátu parlamentu Miloša Vystrčila.

Osemsto hodí a 21 delových sálv

V úvode schôdze prehovorila predsedníčka dolnej komory parlamentu Markéta Pekarová Adamová. Na jej výzvu pristúpili k stolu na pódiu Pavel a Vystrčil. Pavel potom s rukou položenou na výtlačku ústavy vyslovil prezidentský sľub.

"Sľubujem vernosť Českej republike. Sľubujem, že budem zachovávať jej ústavu a zákony. Sľubujem na svoju česť, že svoj úrad budem zastávať v záujme všetkého ľudu a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia," vyhlásil pred približne osemsto ľuďmi v sále.

Svoje slová potvrdil podaním ruky Vystrčilovi. Potom pri stole podpísal listinu s textom sľubu.

Jeho podobu spolu s originálnymi doskami z mosadze a duralu vytvorili mladí českí umelci – typografka Petra Dočekalová a dizajnér Karel Matějka. Špeciálne pero na túto príležitosť vyrobil Marek Najvar.

Týmto okamihom sa Pavel stal novým českým prezidentom. Počas štátnej hymny bola na Pražskom hrade opätovne vztýčená prezidentská štandarda a z Petřína vojaci odpálili 21 delových sálv.

Študoval v Británii aj Spojených štátoch

Petr Pavel Dosiahol hodnosť generála.

Od mladosti pôsobil vo vojenských štruktúrach, vstúpil do komunistickej strany.

Po vojne bol výsadkárom, vojenským spravodajcom aj šéfom generálneho štábu českej armády.

V rokoch 2015 až 2018 bol predsedom vojenského výboru NATO.

Za prezidenta kandidoval ako nezávislý. Je jedným z troch kandidátov, ktorých podporila vládna koalícia Spolu.

Vyhral prvé kolo, v druhom porazil Andreja Babiša. Prezidentom sa oficiálne stal 9. marca.

Pavel v druhom kole prezidentských volieb porazil expremiéra a podnikateľa Andreja Babiša.

Narodil 1. novembra 1961 v meste Planá neďaleko Mariánskych Lázní. Vo veku 14 rokov nastúpil na Vojenské gymnázium Jana Žižku z Trocnova v Opave. Po jeho absolvovaní pokračoval v rokoch 1979 až 1983 štúdiom na Vysokej vojenskej škole pozemného vojska vo Vyškove.

Ďalšie vojenské a civilné vzdelanie získal na vojenských akadémiách v Česku, v USA a vo Veľkej Británii.

V armáde slúžil pred revolúciou päť rokov vo výsadkovom útvare osobitného určenia. V rokoch 1985 až 1989 bol členom Komunistickej strany Česko-Slovenska. Podľa jeho viacerých vyjadrení členstvo vtedy vnímal ako súčasť služby v armáde, ale dnes vie, že to bola chyba.

Rád čestnej légie za nevšednú odvahu

Po Nežnej revolúcii ďalších desať rokov pôsobil na rôznych funkciách vo vojenskom spravodajstve. V roku 1993 sa zúčastnil misie UNPROFOR v bývalej Juhoslávii. Jeho jednotka, ktorej velil, úspešne oslobodila uprostred chorvátsko-srbského ozbrojeného konfliktu skupinu obkľúčených francúzskych vojakov.

Za túto misiu Pavel dostal francúzske najvyššie vojenské vyznamenanie, ako aj najvyššie štátne vyznamenanie - Rád čestnej légie za nevšednú odvahu.

Prvé skúsenosti vo vojenskej diplomacii získal ako zástupca vojenského a leteckého pridelenca v Belgicku, Holandsku a Luxembursku.

O niečo neskôr sa vrátil k špeciálnym silám ako veliteľ, keď pripravoval prvú jednotku Armády Českej republiky vyčlenenej do NATO. Po vstupe Českej republiky do NATO a neskôr do Európskej únie zastupoval českú armádu na veliteľstvách v holandskom Brunssume, v belgickom Monse a vo vojenskom výbore Európskej únie.

Vrchol kariéry

Vrcholom Pavlovej vojenskej kariéry bolo vymenovanie za náčelníka generálneho štábu v roku 2012. Následne v roku 2015 sa stal vôbec prvým zástupcom východoeurópskej členskej krajiny Aliancie vo funkcii predsedu Vojenského výboru, ktorý je hlavným vojenským poradcom generálneho tajomníka NATO.

V roku 2018 odišiel z českej armády a je vo výslužbe. Počas svojej vojenskej služby dostal viacero významných českých a zahraničných vyznamenaní.

Počas prvej vlny pandémie koronavírusu v roku 2020 založil zbierku a iniciatívu "Spolu silnější", ktorá pomáhala ľuďom v prvej línii.

Neskôr zostavil expertný tím, s ktorým pripravili českej vláde odporúčania v súvislosti s lepším zvládaním krízy.

Zapája sa do dobrovoľníckych aktivít, najmä vo vzťahu k zdravotníckemu systému, sociálnej starostlivosti a vzdelávaním na diaľku. Je ženatý a má tri deti.