Pred útokom v Manchestri britskí tajní zrejme zlyhali, teroristu s bombou mali odhaliť

Salman Abedi zabil 22 ľudí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

MANCHESTER, BRATISLAVA. Na jar 2017 sa Salman Abedi znovu vydal do Líbye, vlasti svojich rodičov, kde nejaký čas bojoval v miestnej občianskej vojne. Tajné služby ho sledovali už od roku 2010, vedeli o jeho kontaktoch na džihádistov, aj keď dôkazy o tom, že by niečo pripravoval, nemali.

Do Británie sa vrátil 18. mája, no bezpečnostné zložky nebrali vážnejšie dve ďalšie informácie, ktoré o ňom v tom čase mali. Ak by napríklad prehľadali jeho dom alebo auto, mohli by nájsť výbušninu, ktorú sa naučil vyrobiť v posledných týždňoch a po návrate ju pripravoval.

To sa však nestalo a tak 22. mája prišiel Abedi s ťažkou taškou na chrbte do haly v Manchestri, kde sa práve končil koncert popovej hviezdy Ariany Grande. Výbušninu odpálil vo vstupnej hale a okrem seba zabil ďalších 22 ľudí. Väčšinou deti či tínedžerov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zomierali najmä mladí a deti. Manchester sa zomkol Čítajte

Možnosti zabrániť útoku

Nie je celkom možné určiť, či by niektoré kroky spravodajských služieb zabránili útoku. Odhalili však "vážne zmeškané príležitosti zasiahnuť, ktoré by mohli útoku zabrániť", povedal vo štvrtok sir John Saunders, keď prezentoval výsledky konečnej správy o možných zlyhaniach tajných služieb v čase pred útokom.

Správa za tridsať miliónov libier má 226 strán, pri jej príprave vypočuli 267 svedkov a vyhodnotili 172-tisíc strán dokumentov. Pripúšťa síce, že tajné služby nekonali, ako mali, no zásadné otázky zostávajú nezodpovedané. Hoci je správa verejná, časť dokazovania sa odohrávala v tajnosti.

Verejnosť sa tak o tom, čo útoku predchádzalo, nedozvedela všetko. Otázkou ostáva, čo sú dve konkrétne informácie, ktoré bezpečnostné zložky v mesiacoch pred útokom podcenili, alebo aj to, kto konkrétne je za možné zlyhania zodpovedný.