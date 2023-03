Čakali, že sa k nim pridá armáda. Osadníci na západnom brehu cítia podporu vlády

Veliteľ armády označuje vyčíňanie za pogrom.

TEL AVIV, BRATISLAVA. Ako pre mnoho mladých ľudí, ktorí vyrástli v jednej zo židovských osád na západnom brehu, nie sú potýčky s Palestínčanmi pre Šaloma Šawata ničím novým. Minulú nedeľu to však bolo iné.

Keď sa Šawata dozvedel, že Palestínčan zblízka zastrelil jedného z jeho najbližších priateľov a jeho brata, pridal sa k desiatkam mladých ľudí, ktorí sa sami pustili do odvety.

Zapaľovali autá, obchody aj domy Palestínčanov, v niektorých boli aj deti. Zranených boli stovky ľudí, jeden Palestínčan zomrel po tom, ako ho strelili do brucha.

„Aj keby to viedlo k ďalším teroristickým útokom, oplatí sa to,“ povedal Šawat pre Washington Post. „Ak by sme ostali doma, bolo by to ešte horšie. Nemôžeme dovoliť, aby nás považovali za slabochov.“

Horšie ako intifáda

Nedeľňajší incident bol pokračovaním stretov, ku ktorým čoraz častejšie dochádza v izraelských a palestínskych mestách. Len od začiatku tohto roka pri nich zomrelo najmenej 61 Palestínčanov a štrnásti Izraelčania.

„Je to horšie ako intifáda,“ povedal pre Washington Post Hassan Udeh z mesta Huwara, kde židovskí osadníci spôsobili najväčšie škody. Jeho zranil omračujúci granát, ktorý mu osadníci hodili do domu. „Vedia, že ich nikto nepríde zastaviť.“

Osadníci majú pocit, že práve pri súčasnom zložení vlády, keď Benjamin Netanjahu vytvoril koalíciu s krajnou pravicou, by sa mohlo zlepšiť ich postavenie. Napríklad minister financií Bezalel Smotrich sa sám zúčastňoval na akciách extrémistov a aj tentoraz ich podporil.

Podľa jeho slov by sa síce podobné akcie nemali opakovať, no Huwaru by mal podľa neho „vymazať“ priamo židovský štát, nie lynčujúci dav.