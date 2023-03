Pomôže aj jedenásť minút. Každodenná rýchla chôdza môže znížiť riziko predčasnej smrti

Aj nejaká aktivita je lepšia ako žiadna.

WASHINGTON. Už jedenásť minút chôdze každý deň môže znížiť riziko predčasnej smrti o takmer 25 percent, ukazuje to doteraz najväčšia štúdia o fyzickej aktivite, riziku chorôb a úmrtnosti.

Ambiciózna štúdia publikovaná v British Journal of Sports Medicine analyzovala zdravotné údaje viac ako 30 miliónov ľudí, pričom hľadala korelácie medzi tým, koľko sa ľudia pohybujú a ako dlho a kvalitne žijú.

Zistenia štúdie ukazujú, že aj málo cvičenia prispieva k viditeľnému zlepšeniu dlhovekosti a môže znížiť riziko vzniku srdcových chorôb, viacerých druhov rakoviny a úmrtí na ne.

"Vedci dôkladne preskúmali dostupné dôkazy a poskytli povzbudivé zistenia," povedal I-Min Lee, profesor epidemiológie na Harvarde T. H. Chan School of Public Health, ktorý do novej štúdie nebol zapojený.

Zrejme najinšpiratívnejšia je štatistická analýza štúdie, ktorá naznačuje, že jednému z desiatich všetkých predčasných úmrtí by sa dalo predísť, ak by sa každý hýbal ešte o niečo viac, ako to mnohí v súčasnosti robia.

150 minút vs. 75 minút týždenne