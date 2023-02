Ukrajinský diplomat: Západ nerozumel, že aj krajina Čajkovského môže byť agresorom

Slovenská vláda by sa mala lepšie vyrovnať s ruskou propagandou a Slovensko by sa malo zapojiť do lietadlovej koalície, vraví štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí UkrajinyJEVHEN PEREBYJNIS. Ak by Ukrajina prestala bojovať, prestala by aj existovať. "Nerozumiem, prečo Maďarsko presadzuje takýto postoj," vraví v rozhovore pre SME.

Minulý týždeň uplynul rok od začiatku ruskej invázie. Čo nové ste sa za ten rok naučili o Ukrajine?

Ešte raz som sa presvedčil, že ukrajinský národ je jeden z najstatočnejších národov. Som samozrejme pyšný na náš národ, na vojakov, na našu armádu za to, ako sa postavili ruskej agresii. Pred rokom nám niektorí politici na Západe dávali niekoľko dní, no teraz vidíte, že sa už rok dokážeme ruskej agresii brániť. Situácia je úplne iná ako pred rokom. Už nikto nepochybuje, že Ukrajina zvíťazí, otázka je len kedy a ako.

Sledovali ste v utorok Putinov prejav? Myslíte si, že v najbližších dňoch bude konflikt ešte viac eskalovať?

Nesledoval som ho, sprevádzal som v Kyjeve taliansku premiérku. Čítal som však nejaké správy a zdá sa mi, že Putin nič nové nepovedal. Stále opakuje tie isté frázy. Nič to nemení na tom, že Rusko je agresor a že Putin priviedol Rusko do slepej uličky.

Východiskom z tejto situácie je porážka Ruska. Čo bude ďalej a v akej podobe bude Rusko ďalej existovať, je už iná vec. Isté však je, že Putin spravil najväčšiu chybu v histórii svojho štátu, ktorá privedie Rusko ku krachu.

Viete si predstaviť pri mierových rokovaniach s Ruskom nejaký kompromis?