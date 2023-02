Porazil Federera, teraz bojuje v Bachmute: Strácame generácie športovcov a Rusko hovorí o fair-play

Vyhral štyri turnaje ATP, roky žil a trénoval na Slovensku a vo Wimbledone porazil Rogera Federera. Pred rokom však ukrajinský tenista SERHIJ STACHOVSKYJ odišiel od rodiny a išiel bojovať na Ukrajinu za svoju vlasť.

Dnes hovorí, že už párkrát stál na hrane života a smrti. "Keď Ukrajina padne, tak Slovensko a Pobaltie budú ďalšie," vraví. Je známy aj kritikou možnej účasti ruských a bieloruských športovcov na olympiáde aj iných podujatiach.

"Športovec môže byť apolitický, ale šport je veľká politika. Len málo ruských športovcov vojnu odsúdilo," hovorí. So Stachovskym sme sa stretli v Kyjeve pred jeho návratom na front.

Žili ste v zahraničí a napriek tomu ste sa pred rokom vzali od troch detí a odišli ste bojovať za Ukrajinu. Čo vás v tom momente motivovalo?

V prvom momente to bol strach o rodinu. Vedel som, že brat ani otec nemôžu z krajiny vyjsť von. Nemal som žiadne pochybnosti o návrate, no aj tento krok do neznáma bol veľmi ťažký. Stál som na hranici v Ubli a vedel som, že prechádzam bez toho, aby som tušil, čo bude ďalej. Bolo jasné, že sa zrejme nebudem môcť cez hranice vrátiť a nevedel som si predstaviť, že Ukrajina sa zmení na vojnovú zónu. Doteraz som však prežil, aj keď v niekoľkých momentoch tomu tak nemuselo byť.

Mali ste pocit, že Ukrajina potrebuje každú možnú pomoc?

Mám ukrajinské občianstvo. Logicky mi z toho vychádzalo, že ak sa nevrátim do Kyjeva, budem musieť utiecť aj z Budapešti. Keby padla Ukrajina, veľmi silno pochybujem o tom, že by sa Putin zastavil. A celý život utekať pred niečím a brániť sa v cudzej zemi? Keď som prišiel do Kyjeva, videl som, ako sa každý angažuje. Aj ľudia, ktorí nemajú nič spoločné so zbraňami sa snažili nejakým spôsobom dávať najavo svoj odpor. To vás posilní.

Aké to bolo pre vás vymeniť tenisovú raketu za samopal?