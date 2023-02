Jadrové zbrojenie sa môže vrátiť o polstoročie, no teraz už budú hráči traja

Dohoda START prestane platiť o tri roky.

MOSKVA, BRATISLAVA. Dva mesiace po zvolení prišiel americký prezident Barack Obama do Prahy, aby na Hradčianskom námestí predniesol svoju víziu sveta bez jadrových zbraní.

Sľuboval, že zníži úlohu týchto zbraní v americkej bezpečnostnej doktríne, a zároveň priznával, že ak sa k tomu majú pridať všetky štáty sveta, nebude to jednoduché.

„Tento cieľ nedosiahneme rýchlo, pravdepodobne sa toho ani nedožijem,“ povedal v prvom významnejšom zahraničnopolitickom prejave v úrade, ktorý sledovalo viac ako desaťtisíc ľudí. „Bude to vyžadovať trpezlivosť a výdrž. Musíme však ignorovať hlasy, ktoré nám hovoria, že svet sa nemôže zmeniť. Musíme na tom trvať.“

O rok neskôr sa do Prahy vrátil a s vtedajším ruským prezidentom Dmitrijom Medvedevom tam podpísal novú dohodu START o obmedzení amerických a ruských jadrových zbraní.

Dohodu, o ktorej v utorok Medvedevov predchodca aj nástupca v prezidentskom úrade Vladimir Putin povedal, že Moskva prestane dodržiavať procesy, ktoré sa v nej spomínajú.

Zlé obdobie pre obmedzenie zbraní

Rusko sa podľa Putina bude síce držať obmedzenia jadrových zbraní, no nebude púšťať do svojich jadrových zariadení amerických kontrolórov, ktorí by mali sledovať, či sa pravidlá dodržiavajú. Putin im totiž neverí, že by informácie neposúvali Ukrajincom, proti ktorým ruská armáda už rok bojuje.

Splnenie Obamovej vízie sa po tomto vyjadrení prinajmenšom v dohľadnej budúcnosti zdá nereálne, píše v analýze denník New York Times.

„Rusko porušuje dohody, Čína buduje svoj jadrový arzenál, Severná Kórea testuje nové rakety a Irán je blízko k obohacovaniu uránu na použitie v zbraniach,“ zhŕňa pre denník Jon Wolfstahl, poradca skupiny Global Zero, ktorá vedie kampaň proti jadrovým zbraniam.