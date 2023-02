Keď hučia sirény, s deťmi v kryte hráme hry. Ako fungujú ukrajinské školy

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Z Kyjeva od nášho reportéra Lukáša Onderčanina a fotografa Jozefa Jakubča.

KYJEV. Veronika a Julia majú osem rokov, sú kamarátky a akurát si vyfarbujú maľovanky s mačkami. Včera si v rovnakom čase skladali puzzle. Teší ich najmä to, že majú opäť na chvíľu pokoj od učenia - inak by o poschodie vyššie sedeli na hodine matematiky.

Dôvod však je už menej úsmevný. Obe školáčky, spolu so stovkami ďalších detí, sedia v podzemnom kryte pod akademickým lýceom v Sviatopetrivskom na predmestí Kyjeva. Je pondelok doobeda a celou Ukrajinou sa opäť rozlieha zvuk sirén, varujúci pred rizikom ruského útoku. Veroniku a jej kamarátku už prenikavý zvuk nedesí, obe si na sirény zvykli a presne vedia, čo majú robiť - napríklad presunúť sa aj so spolužiakmi do pivničných priestorov, ktoré škola cez leto zrekonštruovala, aby sa v nich dalo vydržať aj niekoľko hodín.

V podobnom režime fungujú na Ukrajine desaťtisíce detí a tínedžerov. Asi polovica ukrajinských škôl najmä v bezpečnejších regiónoch v septembri začala nový školský rok a študenti sa vrátili do lavíc. Takmer každý deň je však spojený aj s presunmi do krytu, neustále prerušovaným vyučovaním a hrozbou toho, že do okolia školy opäť padne raketa.

Päť hodín v pivnici

Pri vstupe riaditeľa školy do triedy sa prváci poslušne postavia a zborovo pozdravia. S učiteľkou práve preberajú ochranu prírody - prečo je dôležité nevyhadzovať odpadky v lese či do potokov. Pod tabuľou ich tabuľky so zvieratkami upozorňujú, ako sa správať, keď začne hučať siréna. Zachovaj pokoj a choď do úkrytu, ukazuje mačka so psom so školskými batohmi.

Pre deti na Ukrajine, ktoré sa od septembra vrátili do škôl, sa sirény a v niektorých prípadoch aj priamo útoky stali súčasťou bežného života. Len v Kyjevskej oblasti od začiatku invázie znel poplach pred možným útokom viac ako päťstokrát. Deti tak v praxi mali stráviť viac ako 25 dní v krytoch.