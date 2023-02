Maďarsko sa Ruska nemusí báť, vyhlásil Orbán. Vzťahy s Putinom nepreruší

Maďarská vláda súhlasí so Západom v strategických cieľoch, ale bez vzťahov nebude mier, tvrdí Orbán.

BUDAPEŠŤ. Je zrejmé, že ruská armáda nie je v stave, aby mohla napadnúť Severoatlantickú alianciu a ešte dlho v takom stave nebude, vyhlásil v sobotu predseda maďarskej vlády a predseda vládnej strany Fidesz Viktor Orbán vo výročnom prejave o stave krajiny v budínskom multifunkčnom centre Várkert Bazár.

Orbán v prejave vysielanom naživo na Facebooku zdôraznil, že odmieta prerušiť vzťahy s Ruskom, informuje spravodajca TASR.

Rusko nás neohrozí, tvrdí Orbán

Maďarský ministerský predseda vyjadril presvedčenie, že vojna na Ukrajine je izolovaná, a že si to okrem Európy uvedomujú všade vo svete. "Netreba sa báť, že Rusko ohrozí bezpečnosť Maďarska," podčiarkol premiér, ktorý tiež pripomenul, že Maďarsko presadzovalo spoločnú armádu Európskej únie.

Maďarsko podľa jeho slov zachová ekonomické vzťahy s Ruskom a to odporučil aj celému západnému svetu. "Bez vzťahov nebudú mierové rokovania. Preto nepodporujeme, aby kňazi a cirkevní predstavitelia podliehali sankciám. Je dosť zlé, že sa to stáva umelcom a športovcom," poznamenal Orbán.

Orbán verí, že prímerie zaručí Ukrajine suverenitu

Konštatoval, že v strategických cieľoch Maďarsko súhlasí so Západom. "Aj Maďarsko potrebuje, aby Rusko nebolo hrozbou, a aby Ukrajina bola suverénna. Náš pohľad je rozdielny v prostriedkoch. Kým tí, ktorí presadzujú vojnu, to chcú dosiahnuť vojnou, my prímerím," zhrnul premiér, podľa ktorého iba dosiahnutím mieru je možné ukončiť utrpenie.

Zostať mimo tejto vojny je podľa Orbána morálne správnym rozhodnutím; v podstate jediným správnym. Ako dodal, ukrajinských utečencov treba vpustiť, čo Maďarsko robí správne.

Členstvo v NATO je existenčnou otázkou, pretože podľa slov premiéra je Maďarsko príliš na východe na to, aby sa tohto členstva mohlo vzdať. Orbán vyjadril nádej, že na budúci rok v Spojených štátoch vyhrajú prezidentské voľby "republikánski priatelia", že v Európe posilní demokracia a snaha o mier, a že si potom sadnú Američania s Rusmi k mierovým rokovaniam.

Súboj s infláciou

Okrem vojny je nepriateľom Maďarska aj inflácia. Kým rok 2022 bol najťažším od zmeny režimu, rok 2023 bude podľa Orbána najnebezpečnejším. "Infláciu do konca roka dostaneme na jednocifernú hodnotu," sľúbil predseda maďarskej vlády, ktorý avizoval k aktuálnej regulácii cien energií a potravín aj reguláciu v oblasti bankových úrokov.

K otázke zadržiavania vyplácania z fondov obnovy pre Maďarsko Orbán Európskej únii odkázal, že podľa jeho názoru by členské štáty Únie mali kontrolovať EÚ a nie naopak. "Ak chce Brusel za každú cenu viesť vojnu, tak by mal bojovať s infláciou," podčiarkol predseda maďarskej vlády.