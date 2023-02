Susedská pomoc namiesto polície. Protesty v Mitrovici paralyzovali aj fungovanie úradov

Severné Kosovo žije v bezpečnostnom vákuu, odišlo mnoho zamestnancov štátnej správy.

MITROVICA. Srbi na severe Kosova sa nemôžu dovolať na políciu, na súdoch chýbajú sudcovia, ktorí by rozhodovali ich spory.

Región s väčšinovo srbským obyvateľstvom sa ocitá v bezpečnostnom vákuu, ktoré spôsobili nekončiace spory medzi vládami v Prištine a Belehrade, píše agentúra AFP.

Susedská pomoc

Už tri mesiace sú obyvatelia žijúci na severe Kosova bez základných služieb, vrátane polície, súdov či miestnej samosprávy. Kto sa chce rozviesť, kúpiť byt alebo kontaktovať políciu, nemá oficiálne za kým ísť.

"Nie je tu žiadna polícia, nikto, na koho by som sa mohol obrátiť. Musíme to ticho znášať. Nie je iná možnosť," hovorí Vasilija Milojević, 83-ročný srbský dôchodca žijúci v severnej časti Mitrovice.

Obyvatelia tejto oblasti tvrdia, že kríza ich núti spoliehať sa na seba. Podľa nich je situácia znepokojujúca, ale pod kontrolou. "Susedia sú tu jeden pre druhého. Na dvore máme aj psy," hovorí 69-ročný Dželal Kazagić.

Premiér Kosova: Srbsko podporuje zločincov

Mitrovica je už takmer 25 rokov ohniskom sporov medzi Kosovom a Srbskom. Cez mesto tečie rieka Ibar, ktorá oddeľuje etnických Albáncov na juhu od Srbov na severe.

Kosovo sa v snahe udržať pokoj na severe krajiny snažilo obsadiť tamojšie inštitúcie ľuďmi z radov miestneho obyvateľstva, teda prevažne Srbmi. Tí však zostávali do značnej miery lojálnu Belehradu a odmietali uznať zvrchovanosť Kosova.

Podľa kritikov plnia kosovskí Srbi príkazy z Belehradu, vrátane vyvolávania nepokojov.

"Nemám dojem, že by Belehradu išlo o práva Srbov. Ide im o to, aby využili prítomnosť Srbov na podkopanie našej demokracie," povedal v nedávnom rozhovore kosovský premiér Albin Kurti v súvislosti so situáciou na severe.

Snaha o vyššiu kontrolu vyvolala protesty

V dôsledku mnohých sporov medzi Kosovom a Srbskom v novembri hromadne opustila štátnu správu väčšina srbských zamestnancov.

Išlo o policajtov, sudcov a dokonca aj poslancov kosovského parlamentu.

Krok nasledoval po mesiacoch stupňujúceho sa napätia, ktoré vyvolali snahy vlády v Prištine o zvýšenie kontroly nad severom krajiny, vrátane zavedenia nových pravidiel týkajúcich sa preukazov totožnosti či registračných značiek automobilov.

Tieto plány vyvolali na severe Kosova prudkú reakciu. Srbi postavili množstvo barikád na hlavných dopravných ťahoch, kosovská polícia a medzinárodné mierové jednotky čelili streľbe.

Srbskí aj kosovskí predstavitelia priznávajú, že sú pod stále väčším tlakom západných krajín, aby čoskoro uzavreli dohodu o kompromisných riešeniach sporov. Tie neustávajú ani viac ako dve desaťročia od doby, keď proti sebe na konci 90. rokov viedli vojnu kosovskí Albánci a srbské sily.

Boje zastavila až intervencia NATO, po ktorej sa srbskí vojaci z odštiepeneckej provincie stiahli.

Jednostranné vyhlásenie nezávislosti Kosova v roku 2008 Belehrad neuznal a jeho mocní spojenci Rusko a Čína zablokovali vstup nového štátu do medzinárodných inštitúcií vrátane OSN.

Minister nevidí problém. Ľuďom chýbajú úradníci

Kosovský minister vnútra Xhelal Sveçla tvrdenie o bezpečnostnom vákuu odmietol a vyhlásil, že vláda je aj naďalej schopná zabezpečiť na severe "právo a poriadok".

Kosovská polícia je podľa neho "funkčnejšia ako inokedy". "Existujú problémy, to je jasné. Ale tieto problémy súvisia s tamojšími zločineckými skupinami, ktoré sú podporované a propagované Srbskom," povedal Sveçla agentúre AFP.

Avšak tí, ktorí dúfajú, že budú žiť normálne životy, sa stretávajú s novými prekážkami aj pri tých najvšednejších úkonoch.

Tridsaťdeväťročná majiteľka obchodu zo severnej Mitrovice, ktorá hovorila pod podmienkou anonymity, uviedla, že jej rodina práve kupovala nový byt, keď nastal hromadný odchod pracovníkov zo štátnej správy.

Nemali nikoho, kto by im notársky overil dokumenty, a tak pendlovali medzi Mitrovicou a Prištinou v nádeji, že sa im podarí nad byrokraciou zvíťaziť. Márne. "Mám dojem, že o obyčajných ľudí sa nikto nestará, ani v Mitrovici, ani v Prištine," povedala.

"Keby tí, ktorí opustili inštitúcie, mysleli na to, čo budeme robiť my, občania, urobili by niečo pre to, aby sme sa do týchto situácií nedostali," posťažovala sa.

Nepokoj ale panuje aj medzi etnicky albánskym obyvateľstvom Mitrovice, ktoré žije prevažne na juh od rieky Ibar.

"Nemať políciu, ktorá by udržiavala poriadok, je nebezpečné. Ľahko sa to môže vymknúť spod kontroly. Ako by sa mali riešiť problémy na severe? Dal by som im všetko, dokonca aj autonómiu, len keby uznali Kosovo," povedal 53-ročný strojník Nexhmedin Beka.