Reklama na Ježiša počas Super Bowlu spojila ľavicu s pravicou. V rozhorčení

Reklamný spot stojí sedem miliónov dolárov.

BRATISLAVA. Finálový zápas play-off amerického futbalu každoročne priláka k obrazovkám aj naživo milióny divákov. Tento rok Super Bowl sledovalo 113 miliónov divákov, čim sa zaradil na tretie miesto v histórii podujatia.

Je tak pochopiteľne obrovským lákadlom pre rôzne spoločnosti a sponzorov, ktorí sú ochotní zaplatiť milióny dolárov za desiatky sekúnd vysielacieho času. Väčšina spotov propaguje autá, jedlo či šumivé nápoje. Tento rok však jedna z najdiskutovanejších reklám propagovala Ježiša.

Hnutie s názvom He Gets Us (Chápe nás) si kúpilo počas vysielacieho času dva reklamné spoty, jeden kratší a jeden dlhší. Cena za 30-sekundový spot dosiahla v roku 2023 rekordných sedem miliónov dolárov.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/f5x1RyJOwP8

Chcú spopularizovať Ježiša

Reklamy na kresťanskú webovú stránku He Gets Us sa od minulého roka zobrazujú v americkej televízii počas športových podujatí, ale napríklad aj počas odovzdávania cien Grammy, píše portál BBC. Spoločnosť, ktorá za nimi stojí vynaložila na kampaň sto miliónov dolárov.