Vojna mení pohľad na investície Číny. Symbolom sa stal projekt na juhu Moravy

Pasohlávky boli súčasťou boomu, ktorý sa zmenil na krach.

PRAHA. Čínska spoločnosť RiseSun vlastní pozemok na okraji juhomoravskej dediny Pasohlávky od roku 2018. Plánovaný areál s obytnými domami a kúpeľmi ale stále stavať nezačala.

Projekt mal byť ukážkou prílevu čínskych investícií do Českej republiky, namiesto toho sa ale stal symbolom neúspechov Číny v budovaní ekonomických väzieb nielen v Česku. Súvisí to aj s postojom Pekingu k ruskej vojne na Ukrajine, píše denník The New York Times.

Odchod politikov, vypuknutie vojny

Čínsky model zahraničného podnikania sa spolieha na podporu lídrov daných vlád a lokálnych činiteľov. Bez tejto podpory, ktorá sa ľahšie udržiava v krajinách s autoritárskymi lídrami, ako je Maďarsko a Srbsko, čínske projekty často narazia na byrokratické prekážky, tlaku od environmentálnych aktivistov aj nepriaznivej publicite.

Keď RiseSun pred rokmi vytvárala svoje plány investícií na južnej Morave, stál na čele kraja hlasný zástanca Číny Michal Hašek. V rovnakom čase privítal český prezident Miloš Zeman v Prahe čínskeho lídra Si Ťin-pchinga a označil Česko za možnú "lietadlovú loď čínskej investičnej expanzie".

Dnes už Hašek hejtmanom nie je a Zeman čoskoro vo funkcii skončí tiež, zatiaľ čo český minister zahraničia Jan Lipavský hovorí o prehodnocovaní politických a ekonomických vzťahov s Čínou.

"Kvôli vojne sa všetko zmenilo," povedal Edward Xu, ktorý stojí na čele viaznuceho developerského projektu pri Pasohlávkach.

Kukuričné pole na mieste pre kúpele

Plán podľa neho aktivity investora brzdia úradné povolenia aj zmena nálady Čechov voči Číne v súvislosti s podporou Moskvy.

Procesy, ktoré sú potrebné na uskutočnenie výstavby sú tak pomalé, že na pozemku vo vychytenej turistickej oblasti pri Věstonickej nádrži v blízkosti Pálavy sa pestuje kukurica. "Dúfame, že vojna sa vojna skončí čo najskôr," povedal Xu.

Vojna na Ukrajine spôsobila bariéru medzi záujmami Číny a krajinami v strednej a východnej Európe.

Čína východnú Európu stratila

Kedysi spoľahlivú podporu pre Peking u niekdajších krajín východného bloku narúšajú demokratické premeny a generačná obmena, myslí si Philipp Le Corre, odborník z výskumného ústavu Asia Society Policy Institute.

"Z môjho pohľadu Čína východnú Európu stratila. Predlžovanie vojny na Ukrajine spôsobuje stratu ďalších a ďalších spojencov," povedal Le Corre.

Ako príklad spomenul aj Čiernu Horu, kde sa do nemilosti dostal čínsky investor pri výstavbe diaľnice za takmer miliardu dolárov. Jej zástanca, prezident Milo Djukanović, prehral v roku 2020 voľby a nástupcovia sú voči čínskemu režimu a jeho zdrojom omnoho obozretnejší.

Okrem Česka aj Rumunsko a trojica pobaltských krajín v dôsledku vnútropolitického vývoja a sklamania opustili predstavu, že čínske peniaze predstavujú ľahkú cestu k ekonomickému rastu. "Ľudia v tomto regióne si Čínu zidealizovali. Teraz je situácia úplne iná," myslí si sinológ pôsobiaci na Karlovej univerzite Martin Hála.

Rozchod čínskych a európskych záujmov podľa neho prinieslo zistenie, že čínske investície nie sú "len darované peniaze padajúce z nebies".

Číne sa rozplývajú výsledky mnohých rokov trpezlivej diplomatickej práce. V roku 2012 Peking presvedčil 16 krajín strednej a východnej Európy na vstup do nového diplomatického a ekonomického bloku vedeného Čínou.

Formát známy ako 16+1 sa v roku 2019 rozrástol na 17+1 po vstupe Grécka, teraz už je ale európskych členov len 14, keďže blok opustili Litva, Lotyšsko a Estónsko. Odchod prezidenta Zemana môže spôsobiť aj odchod Českej republiky.

Boom opadol, cesta z verejných zdrojov

Čínsky projekt pri Pasohlávkach bol súčasťou boomu, ktorý sa zmenil na krach. Začal sa rysovať v roku 2016 s podpisom "rámcovej" dohody medzi Juhomoravským krajom a Čínskou rozvojovou bankou, ktorá má na starosti financovanie infraštruktúry a ďalších iniciatív spojených so stratégiou Novej hodvábnej cesty.

Vtedajší hejtman Hašek sľúbil, že dohoda privedie čínske spoločnosti pripravené investovať stovky miliónov dolárov.

Podľa jeho nástupcu Jána Grolicha je však dnes jediným čínskym investičným projektom v regióne plán spoločnosti RiseSun. "Nič iné nie je," povedal hejtman, ktorý by vraj bližšie väzby na Čínu za normálnych okolností videl rád, vzhľadom na vojnu na Ukrajine ale nemá pocit, že "Čína je na našej strane".

RiseSun vo svojej snahe vybudovať rozsiahly kúpeľný areál pokračuje, avšak stále čaká na stavebné povolenie. Firma pritom má podporu vedenia Pasohlávok, ktoré si od projektu sľubuje prísun zdrojov do rozpočtu.

"Pre nás nádej stále žije," povedal viceprimátor obce Roman Mikulášek. Priznal však, že doteraz jediné stavebné práce na pozemku čínskej firmy prebehli pri vybudovaní cesty, ktorá sa financovala z verejných zdrojov.