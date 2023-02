Argentína vyšetruje tehotné Rusky. Rodiť chodia pre pasy

Dieťa automaticky získa občianstvo.

BUENOS AIRES, BRATISLAVA. Kým v decembri čakala na pôrodníckom oddelení, ozývala sa okolo Poliny Čerepovitskajovej ruština. V argentínskom hlavnom meste Buenos Aires.

"Bolo to šialené. V rade predo mnou stálo najmenej osem tehotných Rusiek," povedala pre denník The Guardian Čerepovitskajová , ktorá sa živí dizajnom šperkov a pochádza z Moskvy. Je jednou z tisícok Rusiek, ktoré od vlaňajšej invázie na Ukrajinu prišli porodiť do Argentíny.

Argentínske úrady sú presvedčené, že Rusky chcú najmä pre dieťa získať argentínske občianstvo a pas. Zároveň vyšetrujú, či sa na situácii nepriživujú nezákonné gangy a ženám nepomáhajú sa do Argentíny dostať.