Cena reklamy sa vyšplhala na nový rekord. Rihanna počas Super bowlu odhalila tajomstvo

GLENDALE. Cena polminútového reklamného spotu počas finále ligy amerického futbalu Super Bowl medzi tímami Kansas City Chiefs a Philadelphia Eagles sa vyšplhala na rekordných sedem miliónov dolárov, informujú americké médiá.

Televízna spoločnosť Fox uviedla, že za reklamu na tomto podujatí vybrala na tržbách rekordných zhruba 600 miliónov dolárov. Finále sa hralo v nedeľu.

Medzi inzerujúcimi tento rok chýbali firmy zo sveta kryptomien.

Sponzorstvo v ostrosledovanom polčasovom vystúpení prevzala po firme Pepsi spoločnosť Apple.

Veľkými inzerentmi boli okrem iného značky alkoholu, napríklad najväčší svetový pivovar Anheuser-Busch, ďalej Heineken či francúzsky výrobca koňaku Rémy Martin.

Nechýbali reklamy na balené potraviny ako Doritos alebo M&M 's.

Zastúpené boli aj filmové štúdiá, streamovacie služby, automobilky či technologické spoločnosti.

Na tohtoročnom Super Bowle však v porovnaní s vlaňajškom chýbali firmy z odvetvia kryptomien a digitálnych aktív.

Vlani si reklamu za milióny dolárov na finále NFL nakúpila štvorica firiem z tohto odvetvia. Po krachu americkej kryptomeny FTX vlani v novembri a nasledujúcom obvinení jej zakladateľa z trestných činov, okrem iného z podvodu na investoroch, však zmluvy na reklamy so spoločnosťami z tohto segmentu padli.

S FTX bol spojený aj hviezdny quarterback Tom Brady. Ten so svojou bývalou ženou, brazílskou modelkou Gisele Bündchenovou, do firmy investoval vyše 84 miliónov dolárov.

Päťdesiatštyriročný rozohrávač na začiatku mesiaca oznámil po 23. sezóne a zisku siedmich titulov odchod do športového dôchodku.

Brady spoločnosť FTX tiež zaštítil vlani v reklame spolu s ďalšími celebritami, ako bol bejzbalista David Ortiz alebo herec a producent Larry David.

Rihanna prekvapila

Čo sa týka vystúpenia v polčase, prvýkrát za desaťročia ho nesponzoroval nápojový gigant Pepsi.

Štafetu prevzala technologická spoločnosť Apple, ktorá s NFL uzavrela päťročnú zmluvu. Tento rok pred divákmi vystúpila popová hviezda Rihanna.

Barbadosko-americká speváčka predstavila v prestížnej polčasovej šou hneď niekoľko svojich najväčších hitov vrátane piesní ako Umbrella a Diamonds. Jej zástupcovia po vystúpení oznámili, že je opäť tehotná.

Rihanna sa vystúpením na Super Bowle vrátila na svetové pódiá po takmer päťročnej prestávke. Pre svoj comeback si pritom nemohla vybrať veľkolepejšiu príležitosť.

Len v USA finále sleduje odhadom okolo sto miliónov divákov, pričom sledovanosť stretnutia dosahuje vrchol práve počas polčasovej prestávky, ktorú vypĺňa približne 13-minútová šou považovaná za vrcholné predstavenie amerického zábavného priemyslu.

Na pohyblivom pódiu zavesenom vysoko nad ihriskom a postupne klesajúcom k hracej ploche štadióna v arizonskom Glendale 34-ročná speváčka v červených šatách, obklopená tanečnou skupinou v bielom, zaspievala zmes svojich najväčších hitov: Bitch Better Have My Money, Diamonds alebo We Found Love.

Fanúšikovia z celého sveta sa však nedočkali rappera Jay-Z, hoci bol na štadióne. Superhit Umbrella zaspievala Rihanna sama, a nie so svojím hudobným partnerom.

Krátko po vystúpení manažment speváčky oznámil, že Rihanna je tehotná a čaká svoje druhé dieťa. Už počas šou pritom bolo vidieť, že sa jej pod šatami črtá bruško, čo hneď vyvolalo špekulácie na sociálnych sieťach. Čoskoro sa potvrdilo, že boli oprávnené. Speváčka už má deväťmesačného syna s rapperom A$AP Rockym.

V minulosti obstarali program Super Bowlu popové a rockové veličiny ako Lady Gaga, Beyoncé, Prince, Madonna alebo The Rolling Stones.

Hudobný program je tiež súčasťou predzápasovej ceremónie. Herečka Sheryl Lee Ralphová zaspievala song Lift Every Voice and Sing, ktorý je považovaný za černošskú hymnu. Americkú národnú hymnu pred výkopom zaspieval country spevák Chris Stapleton.

Super Bowl využila na oznámenie viacerých svojich koncertov v reklamnom spote írska rocková skupina U2. Sériu niekoľkých koncertov od roku 2019 skupina plánuje na jeseň pri príležitosti otvorenia arény MSG Sphere v Las Vegas.