Boj o stíhačky aj o priazeň Únie. Prečo Zelenskyj prišiel do Londýna, Paríža a Bruselu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj drží spolu so šéfkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou vlajku EÚ. (Zdroj: TASR/AP)

BRUSEL, BRATISLAVA. Máme slobodu, dajte nám krídla, aby sme ju chránili. Helmu ukrajinského vojenského pilota s týmto nápisom daroval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu predsedovi britskej Dolnej snemovne Lindsaymu Hoylovi.

Predtým ho britský premiér Rishi Sunak na vojenskej základni v Dorsete ubezpečoval, že ohľadom dodávky zbraní a stíhačiek „nie je nič vylúčené“.

Zelenskyj v stredu ešte stihol aj prijatie u britského kráľa Karola III. a stretnutie s francúzskym prezidentom Macronom a nemeckým kancelárom Scholzom v Elyzejskom paláci v Paríži.

Vo štvrtok sa zase prvýkrát od začiatku ruskej invázie prihovoril osobne europoslancom v Bruseli a stretol sa aj s európskymi lídrami.

Svojou prvou cestou po Európe od začiatku vojny a druhým výjazdom v zahraničí po USA chcel Zelenskyj upevniť podporu európskych partnerov, no tiež získať pre Ukrajinu viac zbraní – a to najmä stíhačiek. To však nemusí byť jednoduché.

Ukrajinský prezident vo štvrtok oficiálne požiadal aj Slovensko o dodanie stíhačiek MiG-29 . Poverený premiér Eduard Heger reagoval, že Slovensko urobí maximum, aby tejto žiadosti vyhovelo.

Tour pred ofenzívou

Niektorí lídri členských štátov mali na oblečení stužky ukrajinskej farby, väčšina (s výnimkou maďarského premiéra Viktora Orbána) mu pri príchode do europarlamentu tlieskala.