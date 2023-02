V Británii sa začal najväčší protest zdravotníkov doteraz, zapojili sa desaťtisíce záchranárov a sestrier

Zdravotníci žiadajú vyššie mzdy, ktoré odrazia infláciu.

LONDÝN. Desaťtisíce zdravotných sestier a pracovníkov záchranných služieb v Británii, prevažne v Anglicku, vstúpili v pondelok do doteraz najväčších štrajkov. Žiadajú vyššie platy.

Podľa agentúry Reuters ide o najrozsiahlejší štrajk za 75 rokov existencie britského štátneho zdravotníckeho systému. Vláda vyzýva na ukončenie štrajkov.

Štrajky budú pokračovať

Eskalujúce spory o výške platov vytvárajú ďalšiu záťaž pre britský štátny zdravotnícky systém, ktorý v poslednom čase bojuje so značnou preťaženosťou, z čoho plynú dlhé čakacie doby na zdravotnú starostlivosť.

Zdravotné sestry a záchranári od jesene usporiadali niekoľko oddelených štrajkov, ale tento je spoločný. Zdravotné sestry a bratia budú znovu štrajkovať v utorok, pracovníci záchranných služieb v piatok a fyzioterapeuti vo štvrtok.

Tento týždeň tak bude ochromenie štrajkmi najhoršie v dejinách zdravotníctva, povedal Stephen Powis z vedenia britského zdravotníctva. Ďalšie protesty zdravotníci avizovali na 17., 20. a 22. februára a potom na 6. a 20. marca.

Zamestnanci v zdravotníctve požadujú vyššie platy, ktoré by odrážali najhoršiu infláciu v Británii za štyri desaťročia. Vláda tvrdí, že si takéto zvýšenie nemôže dovoliť a že by to viedlo len k ďalšiemu zvyšovaniu cien a potom aj úrokov vrátane tých hypotekárnych.

Žiadajú riešenie

Od minulého leta sa do štrajkov v britskom verejnom sektore zapojilo spolu približne 500-tisíc pracovníkov, čo vytvára tlak na premiéra Rishiho Sunaka, aby spory ukončil, a obmedzil tak narušenie funkčnosti verejných služieb, ako sú železničná doprava alebo školstvo.

Odborový zväz zdravotníckeho personálu Royal College of Nursing cez víkend premiéra Sunaka vyzval, aby štrajk zdravotníkov urýchlene ukončil zmysluplnou ponukou výšky platov.

Zväz tvrdí, že desať rokov zlého finančného ohodnotenia prispelo k tomu, že desaťtisíce zdravotných sestričiek svoje povolanie opustili. Len vlani to údajne bolo 25-tisíc. Zväz pôvodne žiadal zvýšenie platov o infláciu plus päť percent, ale neskôr pripustil, že by sa mohol s vládou dohodnúť na kompromise. Obe strany nedokázali dospieť k dohode napriek týždňom rokovaní.