Falošná poprava a hrozba znásilnenia mopom. Ruský vojak opisuje mučenie Ukrajincov

Tvrdenia o mučení preveruje OSN.

MOSKVA, BRATISLAVA. Ruský plukovník ukrajinskému väzňovi so zaviazanými očami priložil na čelo pištoľ. "Narátam do troch a potom ťa strelím do hlavy," cituje ruský bojovník slová svojho veliteľa zajatému vojakovi.

"Odpočítal a vystrelil tesne mimo jeho hlavy, po oboch stranách. Potom naňho začal kričať. Povedal som mu, že ho nemôže počuť, lebo ho výstrelmi ohlušil," hovorí ruský dôstojník Konstantin Jefremov.

Pre web BBC otvorene opisuje zločiny , ktoré jeho spolubojovníci páchali na Ukrajine. Hovorí o brutálnych vypočúvaniach, mučení vojnových zajatcov falošnou popravou či o vyhrážkach znásilnením.

Brali sekery aj bicykle

Začiatkom februára Jefremova odvelili na Krym. Predtým bol vedúcim odmínovacej jednotky v Čečensku. Dvadsiateho siedmeho februára, tri dni po ruskej invázii na Ukrajinu, dostala jeho skupina príkaz na presun do mesta Melitopoľ na juhu Ukrajiny.