Štyri plusy pre Čaputovú. Na čelo NATO sa podľa Politica môže dostať slovenská prezidentka

Stoltenbergovi sa končí mandát.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRUSEL, BRATISLAVA. Nech by v septembri tohto roka na čele NATO nahradil Jensa Stoltenberga ktokoľvek, nebude mať jednoduchú úlohu.

V čase vojny na Ukrajine bude musieť zaručiť jednotný hlas spojencov a podporovať štáty v tom, aby naďalej posielali napadnutej Ukrajine zbrane.

Zároveň sa počíta aj s tým, že keďže vo funkcii by mal ostať aspoň štyri roky, mal by mať veľké slovo pri prípadných povojnových rokovaniach. Možnosť, že by súčasného generálneho tajomníka nahradil "jastrab", preto v niektorých štátoch budí obavy.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Čaputovej nápad osobne zapriať Pavlovi vznikol už cez týždeň. Doposiaľ posielali telegramy Čítajte

Kto teda nahradí Stoltenberga, ktorého pôsobenie na poste generálneho tajomníka členské štáty už predĺžili dvakrát, naposledy po ruskom napadnutí Ukrajiny?

Rôzne úrovne kandidátov

Bruselský web Politico podľa zdrojov z bruselského prostredia zoradil mená možných kandidátov, o ktorých sa v kuloároch najčastejšie hovorí. V prvej "lige" je len jedno meno – súčasný šéf Jens Stoltenberg by vo funkcii mohol zostať o rok dlhšie, aby sa vedenie nemenilo v čase krízy.

Medzi ďalšími menami sa však - rovnako ako v novembrovom článku New York Times - spomína aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej sa v polovici budúceho roka končí prvé funkčné obdobie. Ak by funkciu neobhájila alebo by ani nekandidovala, mohla by Stoltenberga nahradiť práve ona.