Silnejšie Česko v Európe aj odklon od Orbána. Aká bude Pavlova zahraničná politika?

Pavel môže posilniť rolu strednej Európy.

Končiaci český prezident Miloš Zeman pôjde na svoje posledné dve zahraničné cesty do Srbska a pravdepodobne na Slovensko. Príde sa s ním tiež rozlúčiť rakúsky kolega Alexander van der Bellen. Zeman ešte zrejme absolvuje telefonáty do zahraničia a podpíše niekoľko poverovacích listín.

Od 9. marca nastane, pokiaľ ide o zahraničnú politiku Česka, nová éra porovnateľná možno aj s časmi Václava Havla. Nový prezident Petr Pavel – ako velí tradícia – pôjde na prvú návštevu na Slovensko, ktorého prezidentka Zuzana Čaputová prekvapila účastníkov sobotného oslavného večierka v Prahe.

V češtine mu gratuloval francúzsky prezident Emmanuel Macron, volal mu aj poľský prezident Andrzej Duda, v pláne na nedeľu boli telefonáty s hlavami Ukrajiny a Taiwanu. „Chceme byť krajinou rešpektovanou a solidárnou aj navonok,“ povedal Pavel Českej televízii v jednom z prvých rozhovorov po zvolení.

Už tým sa začala písať úplne iná prezidentská zahraničná politika, než na ktorú boli Česi posledných dvadsať rokov zvyknutí. Pavel to len podčiarkol tým, že na druhú cestu – po Slovensku – chce ísť do Poľska. Toto je v českej prezidentskej zahraničnej politike úplne nové.

Politika o symboloch

Po prvé, základný rozdiel bude v tom, že s vládou premiéra Petra Fialu bude nový prezident tvoriť v zahraničnej politike oveľa jednotnejší tím, ktorý nebude u českých spojencov a partnerov vyvolávať pochybnosti, kam sa vlastne česká politika chce radiť. Petr Pavel počas kampane hovoril aj o tom, že by napríklad rád šiel do Kyjeva, najlepšie so Zuzanou Čaputovou.