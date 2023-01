Na podpore Ukrajine sa nič nemení, povedal Pavel po zvolení. Chce tam ísť aj s Čaputovou

Petr Pavel vymení Miloša Zemana na poste českého prezidenta v marci.

PRAHA, BRATISLAVA. Spolu s vami zvíťazila nádej, že slušnosť a pravdivosť nie sú slabosťou, ale môžu byť silou. S takýmto odkazom vycestovala do Prahy slovenská prezidentka Zuzana Čaputová do Prahy, aby pogratulovala k víťazstvu českému prezidentskému kandidátovi Petrovi Pavlovi.

„Mám úprimnú radosť z toho, že v našom regióne a v Európe bude ďalší prezident, ktorá si ctí demokratické hodnoty a ktorého sila pramení v pokoji,“ uviedla na facebooku prezidentka, ktorá do Pavlovho volebného štábu prišla len krátko po tom, ako bolo jasné, že sa začiatkom marca stane českým prezidentom.

Pavel získal v druhom kole prezidentských volieb 3,3 milióna hlasov, čím získal najsilnejší mandát od zavedenia priamej voľby v Česku. Získal 58 percent a o takmer milión hlasov predbehol súpera Andreja Babiša.

Pred desiatimi rokmi vyhral Miloš Zeman s náskokom desiatich percentuálnych bodov, pred piatimi rokmi bol rozdiel v jeho prospech tri percentuálny body.

Podpora Ukrajiny sa nemení

„Najkrajšia bola gratulácia od slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej. Jej prítomnosť vo volebnom štábe bola krásnym zážitkom, ktorý si budem dlho pamätať. Prišla len kvôli tomu,“ uviedol Pavel v rozhovore pre Novinky.cz.

Ostávali tri dni do druhého kola prezidentských volieb, keď ešte len kandidát Pavel verejne povedal, že by chcel ísť do Kyjeva spolu so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Prvá jeho zahraničná cesta by podľa tradície viedla na Slovensko, plánoval ju však spojiť aj s cestou na Ukrajinu.