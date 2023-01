Expert Halás: Tlak na dodanie nemeckých tankov nebol férový

Nemecko nechcelo dodať tanky z historických dôvodov.

Text je prepisom z podcastu denníka SME Dobré ráno.

Nemecko sa po dlhšom nátlaku svojich spojencov podvolilo a oficiálne oznámilo, že na Ukrajinu dodá 14 tankov Leopard 2. Spojené štáty následne informovali o dodávke svojich 31 tankov Abrams.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napriek tomu, že tanky pre Ukrajinu sú momentálne témou číslo jeden, dôležitejší je výcvik ukrajinských vojakov, hovorí pre SME bezpečnostný výskumník MATÚŠ HALÁS z českého Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe.

Ťažkú techniku môžu Ukrajinci už čoskoro použiť pri ofenzíve, Halás však pripomína, že to pre nich predstavuje aj riziko. "Ak sa to nepodarí, Západ si môže povedať, že dodal, čo mal a nepomohlo to. Krajiny sa budú pýtať samy seba, či sa oplatí ďalej v pomoci pokračovať a či konflikt nezamrzne," prízvukuje.

V rozhovore sa dočítate aj: Prečo Nemecko nechcelo Ukrajine dodať svoje tanky,

Či môže prísť k jarnej ofenzíve,

Či Rusko použije po dodaní ťažkej techniky na Ukrajine jadrové zbrane,

Ako dlho bude vojna trvať,

Či dodá Západ Ukrajine stíhačky a lietadlá,

Čo ešte môže Západ Ukrajine dodať.

Prečo západné krajiny zmenili názor a dodajú Ukrajine ťažké zbrane vrátane tankov?

Máme tendenciu rozmýšľať o tom z pohľadu niekoľkých dní. Ak by však niekto vlani vo februári povedal, že začiatkom roku 2023 bude Západ Ukrajine dodávať tanky, všetci by sme si klopali na čelo.