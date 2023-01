Pavel je robot a typický predstaviteľ totality, opakoval Babiš v diskusii

O novom českom prezidentovi voliči rozhodnú v piatok a v sobotu.

PRAHA, BRATISLAVA. Je to jedna z najznámejších viet politických kampaní a istou mierou prispela k tomu, že Ronald Reagan vyhral voľby amerického prezidenta v roku 1980, keď proti nemu stál úradujúci líder Jimmy Carter.

„Máte sa lepšie, ako ste sa mali pred štyrmi rokmi?“ opýtal sa voličov v jednej z prezidentských debát. Niečo podobné v stredu skúsil aj český expremiér Andrej Babiš, ktorý sa dostal do finále prezidentských volieb.

„Ak vláda presadí prezidenta Petra Pavla, už ju nič nezastaví. Máte sa lepšie, ako ste sa mali pred dvomi rokmi? Ak je odpoveďou nie, voľte Babiša za prezidenta. Poznáte ma, nesklamem vás,“ povedal na záver diskusie v televízii Prima Babiš, ktorý bol premiérom v rokoch 2017 až 2021.

Celá kampaň v jednej diskusii

Ak by mu táto veta naozaj pomohla dostať sa do funkcie prezidenta, bolo by to prekvapením, keďže prieskumy aj stávkové kancelárie očakávajú jeho prehru.

V diskusii proti nemu stál Pavel, generál vo výslužbe, ktorý tesne vyhral prvé kolo prezidentských volieb.

Ak by niekto vôbec nesledoval kampaň a rozhodol by sa to napraviť práve počas diskusie na Prime, zrejme by veľmi rýchlo pochopil, o čo tam išlo. V ani nie dvojhodinovej diskusii sa totiž objavili prakticky všetky motívy posledných týždňov.

Úvod diskusie dramaturgia venovala vojne, ktorá sa stala hlavnou témou Babišovej kampane.