Prieskum: Väčšiu šancu stať sa českým prezidentom má Pavel

Pavla by určite volilo 46 percent opýtaných, ďalších sedem percent jeho voľbu zvažuje.

PRAHA. Druhé kolo voľby prezidenta Českej republiky, ktoré sa uskutoční o týždeň, by s prehľadom vyhral armádny generál Petr Pavel. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií, ktorý pre Českú televíziu vypracovali agentúry Data Collect a Kantar CZ.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ak by sa voľby konali tento týždeň, Pavla by volilo 46 percent opýtaných, ďalších sedem percent jeho voľbu zvažuje. Predsedovi ANO Andrejovi Babišovi by dalo hlas 29 percent opýtaných, ďalších deväť percent respondentov jeho voľbu zvažuje. Zvyšných deväť percent opýtaných nie je rozhodnutých.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Polícia už rieši podvodné SMS, Babiša naozaj vyšetrujú. Ako to vyzerá týždeň pred voľbami v Česku? Čítajte

Podľa prieskumu sa plánuje na druhom kole prezidentských volieb zúčastniť 84 percent respondentov, určite chce hlasovať 71 percent. Naopak, deväť percent respondentov voliť určite nepôjde, ďalších šesť percent skôr nepôjde.

Prieskum sa uskutočnil od 16. a 19. januára na vzorke 1 562 respondentov. Štatistická chyba sa pohybuje od jedného do 2,5 percentuálneho bodu.

Druhé kolo českých prezidentských volieb sa uskutoční 27. a 28. januára. Pavel získal v prvom kole 35,4 percenta hlasov, Babiš 34,99 percenta.