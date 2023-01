Čelili kritike, že sú ako Orbánovo Maďarsko. Bulhari však Ukrajine pomáhali tajne

Bulgarien: Das Land, das heimlich die Ukraine rettete - WELT

Bulgarien war für seine Haltung bekannt, keine Waffen an die Ukraine zu liefern. Doch Recherchen von WELT enthüllen: Sofia hat Kiew in entscheidenden Kriegsmonaten massiv mit Munition und Diesel unterstützt. Exklusive Einblicke in eine verdeckte Strategie – und beispiellosen Mut.