V Nepále sa zrútilo lietadlo, zomrelo najmenej 40 ľudí

Príčiny nehody zatiaľ nie sú známe.

KÁTHMÁNDÚ. Lietadlo so 72 ľuďmi na palube havarovalo v nedeľu ráno v Nepále. O život prišlo najmenej 40 ľudí, tvrdí podľa agentúry Reuters armáda. Na mieste havárie zasahujú záchranári.

Stroj so 68 pasažiermi a štyrmi členmi posádky spoločnosti Yeti Airlines smeroval podľa servera The Kathmandu Post z metropoly Káthmándú do Pokáru.

Denník The Kathmandu Post napísal, že lietadlo havarovalo medzi medzinárodným letiskom v Pokáre a starým letiskom v tomto meste. Jedno z videí zverejnených na twitteri naznačuje, že sa tak stalo pri pristávacom manévri. Pokhara je vyhľadávanou turistickou destináciou a nachádza sa asi 200 kilometrov severozápadne od Káthmándú.

Na území Nepálu leží osem zo 14 svetových osemtisícoviek vrátane najvyššej hory sveta Mount Everest. V krajine s veľmi hornatým terénom a rýchlymi zmenami počasia sú letecké havárie relatívne časté. Viaceré letiská ležia v miestach, kam sa možno len ťažko dostať iným dopravným prostriedkom.