Babiš odvolil medzi prvými, Pavel očakáva svoje volebné víťazstvo

Česko si v prezidentských voľbách vyberá nástupcu Zemena.

PRAHA. Volebné miestnosti v Českej republike sa otvorili úderom 14.00 h. V piatok môžu Česi odovzdať svoj hlas v prezidentských voľbách jednému z ôsmich kandidátov do 22.00 h večer.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

K volebným urnám môžu prísť aj v sobotu, a to od 8.00 h do 14.00 h.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hľadá sa Zemanov nástupca. Čo a koho majú za sebou jednotliví kandidáti? Čítajte

V tretej priamej voľbe prezidenta v histórii samostatnej Českej republiky kandidujú Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Tomáš Zima. Podľa dát z posledných prieskumov sú favoritmi voľby český expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš, bývalý vedúci vojenského výboru NATO a bývalý náčelník Generálneho štábu Armády Českej republiky Petr Pavel a bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne Danuše Nerudová.

Babiš volil v obci Průhonice

Expremiér Babiš zamieril do volebnej miestnosti v obci Průhonice medzi prvými voličmi. Napísal o tom spravodajský portál Novinky.cz.

Spolu s Babišom prišla odvoliť aj jeho rodina. Expremiér povedal, že na Pražskom hrade by mal sedieť niekto iný, ako tí, ktorých podporuje vláda. "Uvidíme ako to dopadne.

Myslím si, že mám čo ponúknuť ľuďom," citovali Babišove slová Novinky.cz. Zároveň sa označil za nezávislého kandidáta. Dodal, že ak by neuspel, zostal by predsedom hnutia ANO.

Zeman vyberal politické skúsenosti

Budúci český prezident by mal mať predovšetkým veľké politické skúsenosti, pretože človek, ktorý v politike iba začína, je rizikom pre občanov aj sám pre seba. Po vhodení hlasovacieho lístka na základnej škole v Lánoch to povedal odchádzajúci prezident Miloš Zeman.

Zeman naznačil, že touto charakteristikou už prezradil, koho volil. V poslednej televíznej debate pred voľbami vo štvrtok večer, na ktorej sa zúčastnili traja najväčší favoriti volieb, vyčítal expremiér Babiš nedostatok politických skúseností obom svojim hlavným rivalom.

Podľa Zemana človek bez skúseností by do prezidentského úradu priniesol síce niečo nové a zaujímavé, ale "iba v tom zmysle, ako keď v matematike existujú záporné čísla, a my potrebujeme čísla kladné".

Priama voľba prezidenta je podľa Zemana zásadná z viacerých dôvodov, uviedol dva. "Občania sú vtiahnutí do politiky v dobrom slova zmysle: musia premýšľať, komu dajú svoj hlas, a keď sa tohto práva vzdajú, kapitulujú," uviedol.

Volil sám seba

Pavel prišiel hlasovať krátko po 15.00 h do volebnej miestnosti v obci Černouček v Litoměřickom kraji. Sprevádzala ho manželka.

Vo volebnej miestnosti čakalo na Pavla množstvo novinárov. Na otázku, čo si od týchto volieb sľubuje, generál odpovedal: "Víťazstvo."

Dodal, že Česká republika zažila "degradáciu dôstojnosti prezidentského úradu", čím odkazoval na dve funkčné obdobia súčasného prezidenta Miloša Zemana. Pavlovým cieľom je vraj "dostať sa do druhého kola volieb a uspieť v ňom".

"Všetkým by pomohol návrat normálnej politickej kultúry, v ktorej síce medzi sebou nebudeme súhlasiť, no zároveň budeme hľadať riešenia," vyhlásil prezidentský kandidát. Oznámil tiež, že volil sám seba.

Volia aj Česi žijúci v zahraničí

Nového prezidenta alebo prezidentku začali Česi žijúci v zahraničí vyberať už vo štvrtok na americkom kontinente.

V prípade volieb v zahraničí s časovým posunom viac než dve hodiny spätne je totiž nutné zaistiť, aby boli hlasy spočítané hneď po ukončení hlasovania v Česku. Celkom budú vo svete volebné miestnosti otvorené na 110 miestach. Česká komunita už volila napríklad aj v austrálskom Sydney.

Na niektorých miestach sa zároveň s prvým kolom prezidentských volieb uskutočnia referendá, napríklad v Karlových Varoch či v meste Kladno, kde budú obyvatelia hlasovať o zákaze hazardu v meste.

Voľby nového českého prezidenta sa v piatok popoludní začali aj v Bratislave. V priestoroch veľvyslanectva ČR môžu hlasovať českí občania, ktorí si vybavili voličský preukaz, alebo sú zapísaní do zvláštneho zoznamu voličov.