Môžeme ich získať rýchlo. Južná Kórea uvažuje o jadrových zbraniach

Južná Kórea sa nechce spoliehať len na americké bezpečnostné záruky.

SOUL, BRATISLAVA. Na Kórejskom polostrove sa môžu naplno rozbehnúť preteky v jadrovom zbrojení.

Uzavretá diktatúra na severe už vykonala šesť jadrových testov a teraz už aj juhokórejský prezident Jun Suk-jol pripúšťa, že vlastné jadrové zbrane by mohol získať aj Soul.

„Je možné, že sa problém bude zhoršovať a naša krajina získa taktické jadrové zbrane alebo si vytvorí vlastné,“ povedal v stredu na stretnutí so zástupcami ministerstiev obrany a zahraničných vecí, z ktorého prezidentská kancelária zverejnila prepis.

„Vzhľadom na naše vedecké a technologické schopnosti by sme potom dokázali mať jadrové zbrane dosť rýchlo,“ povedal prezident.

Ochráni nás spojenec?

Ak by sa jeho slová naplnili, znamenalo by to zásadný zvrat v obrannej politike Kórejskej republiky, ktorá je od občianskej vojny v 50. rokoch spojencom Západu.

Práve od tejto občianskej vojny Američania ručia za bezpečnosť krajiny, ak by sa dostala do ohrozenia zo Severu. Washington síce v roku 1991 stiahol z polostrova jadrové zbrane, no opakuje, že ak by sa Južná Kórea stala terčom jadrového útoku, použije aj tieto najsilnejšie zbrane.