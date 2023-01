Priveľa mŕtvych a tanky v soľných tuneloch. Ukrajina môže boj o Soledar vzdať

Podzemné chodby majú dvesto kilometrov.

KYJEV, BRATISLAVA. Pred desiatimi rokmi si Dmytro Linartovyč zahral v známom ukrajinskom filme Ten, kto prešiel ohňom vojenského pilota. Posledné mesiace však ukrajinský filmový a dabingový herec bojoval na východe Ukrajiny spolu so 46. výsadkovou brigádou.

V utorok nahral na sociálne siete video, na ktorom má krvavú a obviazanú hlavu a prihovára sa ľuďom. "Pamätajte, že sme na zemi, ktorú nám dal Boh. Nikdy nás nezlomia. Víťazíme!" povedal.

V Soledare, kedysi desaťtisícovom meste na východe Ukrajiny, ktoré je dnes prakticky zrovnané so zemou, pribúdajú na oboch stranách každý deň desiatky zranených aj obetí.

Žoldnierska skupina Wagner sa sústreďuje na jeho dobytie a pozície Rusov a Ukrajincov sa menia každú hodinu.

Aj keď ukrajinské ozbrojené sily aj nezávislí experti popreli ruské tvrdenia o ovládnutí mesta, obeť za udržanie Soledaru môže byť pre Kyjev príliš vysoká. Jeho pád do rúk Ruska by bol najmä symbolickým víťazstvom, no môže tiež oslabiť ukrajinskú obranu pri Bachmute.

Navyše Rusko by sa dostalo k vyše dvesto kilometrov dlhým podzemným chodbám miestnych soľných baní a využiť ich ako úkryt pre vojakov, no aj na preniknutie za nepriateľskú líniu.

Tanky v soľných tuneloch