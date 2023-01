Minister Káčer: Vnímali nás ako rozbíjačov Československa, dnes má Slovensko na viac

To, čo presadzuje Robert Fico, by bolo strategickou samovraždou Slovenska a politici rezignovali na politiku a radšej robia marketing.

RASTISLAV KÁČER takmer 30 rokov pôsobil na ministerstve zahraničných vecí, či už ako riaditeľ odboru analýz, styčný diplomat pri NATO, štátny tajomník, veľvyslanec v USA, Maďarsku a v Česku, alebo napokon ako minister.

Dnes hovorí, že aj keď príbeh samostatného Slovenska je čiastočne úspešný, z úpadku v posledných rokoch je sklamaný. Počas mečiarizmu ho frustrovalo to, ako robili zahraničnú politiku poza Mečiarov chrbát, a pociťoval smútok, keď NATO Slovensku neponúklo členstvo. „Vtedy sa mi od zúfalstva tlačili slzy do očí. Neviem si predstaviť, aký by bol osud Slovenska, keby sa to po roku 1998 nezlomilo,“ vraví v rozhovore pre SME poverený minister zahraničných vecí.

Pred takmer dvadsiatimi rokmi bolo Slovensko na Západe označované aj vďaka reformám a rýchlemu ekonomickému rastu za tatranského tigra. Keď sa spätne pozriete na 30 rokov samostatnosti, napadá vám nejaké výstižné pomenovanie slovenskej cesty vo svete?

Bol som pri tom, keď výraz „tatranský tiger“ vznikol. Vymyslel ho Steve Forbes (vydavateľ magazínu Forbes, pozn.), keď počas vrcholu reforiem vlády Mikuláša Dzurindu v roku 2003 navštívil Slovensko. Forbes bol po stretnutí s mnohými ľuďmi úplne nadšený Slovenskom a vo svojom úvodníku v magazíne Forbes použil výraz „tatranský tiger“. Neuveriteľným spôsobom nám to zlepšilo imidž a investorsky nám to pomohlo.

Celý príbeh však neviem onálepkovať. Často ma frustruje, ako na tom dnes sme. Keď sa pozrieme na očakávania, ktoré od nás ako samostatnej krajiny mali ostatní, tak sme naozaj úspešný príbeh. Mnohí neverili tomu, že Slovensko je ekonomicky udržateľný koncept, či sme vôbec schopní samostatnej existencie a že sa napokon aj tak vrátime k československému konceptu. Začínali sme na zložitej štartovacej čiare, so slabšou ekonomikou aj slabou administratívnou kapacitou a bez veľkých skúseností, ako si z Bratislavy spravovať svoj štát. Lepšie na tom boli Maďari aj Česi, jedine Poliaci zaostávali. Po zlom začiatku sme naozaj rástli, ekonomicky sme sa dotiahli na úroveň Česka, no po dvoch Ficových vládach sme začali opäť stagnovať. Možno neupadáme, no iní majú väčšiu dynamiku.

Takže je to pre vás aj príbeh sklamania?

Pre mňa osobne áno, ale je to zrejme vec očakávaní. Myslím si, že Slovensko má na viac ako na to, kde sme. Ekonomicky na tom nie sme tak dobre, ako by sme mohli byť. Už sme všetkým ukázali, že to dokážeme, takže sme niečo začali robiť zle. Aj hodnotovo sme sa však posunuli. Sme najzraniteľnejšia krajina čo sa týka viery v konšpirácie, sme krajina, ktorá je vnútorne silne rozdelená. Nie som šťastný a spokojný s tým, kde sme, ale nechcem to ani zhadzovať. Obhájili sme si svoje miesto pod slnkom, dokonca sme na chvíľu zažiarili ako príklad úspechu a máme potenciál na to, aby sme sa k tomu vrátili.

Na ministerstve zahraničných vecí a v diplomacii ste počas tých tridsiatich rokov takmer nepretržite. Ako ste vnímali to, keď ste v roku 1994 začínali stavať slovenskú diplomaciu na nohy? Aké zložité je pre novovzniknutú krajinu budovať v podstate neexistujúce diplomatické vzťahy?