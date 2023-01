Petr Pavel: Babišova taktika? Aj Putin si myslel, že je geniálny stratég

Rozhovor pôvodne vyšiel v českých Hospodářskych novinách.

Jeden z favoritov prezidentských volieb PETR PAVEL nás víta vo svojej kancelárii v Prahe na Pankráci. Dokonca aj v piatok neskoro popoludní sa v priestoroch prenajatých od Y Soft hemžili desiatky prevažne mladých ľudí. Kampaň pred prvým kolom vrcholí.

Prišli sme sa kandidáta opýtať na veci, o ktorých nehovoril vôbec alebo len málo. Napríklad, aké vzťahy mal s Andrejom Babišom, keď bol náčelníkom generálneho štábu, čo robil s Miroslavom Kalouskom, či by nechal prehľadávať svoju kanceláriu na Hrade pre odpočúvanie, ako treba bojovať proti dezinformáciám, alebo či sa cíti ako napravený hriešnik.

Pán generál, aká je podľa vášho interného prieskumu situácia na bojisku v súčasnosti?

Dobrá. Situácia na čele pelotónu je vyrovnaná a vyhliadky na prvé aj prípadné druhé kolo vôbec nevidím ako márne.

Takže si myslíte, že teraz vediete?

Výsledky sa teraz líšia o desatiny, takže by som im neprikladal veľkú váhu. Všetko je v rámci štatistickej chyby. A nevidím ani žiadne výrazné zmeny dynamiky v posledných dvoch alebo troch týždňoch. Prázdniny to veľmi spomalili. Neviem, či vyhrám prvé kolo, ale verím, že sa dostanem do druhého kola.

Prekáža vám, že Andrej Babiš odmieta chodiť na debaty?

Neprekáža mi to. Vnímam to ako taktiku, ktorú sa možno naučil od Miloša Zemana, možno mu to poradil jeho tím a možno si aj on necháva najväčší kaliber pre súpera na poslednú chvíľu.

Niektorí hovoria, že je to prejav zbabelosti, iní, že je geniálny stratég. Čo si myslíte?

Vladimír Putin sa tiež považoval za brilantného stratéga a vidíme, ako dopadol. Nechcem porovnávať Babiša s Putinom, ale nemyslím si, že Babiš je geniálny stratég, aj keď má okolo seba možno niekoľko šikovných hláv. Myslím si, že to, čo robí, je kombináciou vypočítavej taktiky a zbabelosti.

Čím si myslíte, že vás bude chcieť "zabiť" v poslednej debate na Nove, kam pravdepodobne príde?