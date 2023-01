Začiatok konca monarchie? Harry opísal, ako sa členovia rodiny bijú o priazeň médií

Kniha Náhradník vyjde v utorok, úryvky sa dostali do médií skôr.

LONDÝN, BRATISLAVA. V jednej z najemotívnejších častí knihy princ Harry spomína, ako mu zomrela matka. Mal dvanásť rokov. Plakal síce na pohrebe, no inak emócie prejaviť nevedel.

V knihe Náhradník, ktorá oficiálne vyjde v utorok, no v Španielsku sa už do kníhkupectiev dostala a úryvky z nej unikli do médií, opisuje zvláštny pocit, ktorý mal spolu s bratom Williamom. Oni smútili za matkou, krajina za princeznou Dianou.

„Každý mal pocit, že poznal našu mamu. No dvaja jej najbližší ľudia, ktorých najviac milovala, neboli schopní v tej situácii prejaviť emócie,“ píše v knihe.

Spätne priznáva, že potreboval terapeuta, no našiel si ho až vtedy, keď sa blížili jeho tridsiate narodeniny.

„To, že som v dvanástich prišiel o matku a tak dlho som v sebe zadržiaval emócie, malo vážne následky na môj život aj prácu,“ povedal o tejto téme ešte v roku 2017. „Zvykol som strčiť hlavu do piesku, odmietal som myslieť na mamu. Aký by to malo zmysel?“

Viem, koho som zabil

Harryho knižná spoveď je jednou z najočakávanejších udalostí začiatku roka.