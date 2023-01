Zradili ich mobily a munícia. Ako najväčší útok zničil ruskú základňu?

Kremeľ doteraz priznal 89 obetí.

MOSKVA, BRATISLAVA. Asi dvesto ľudí položilo v utorok kvety a vence k vojenskému pamätníku na námestí v ruskej Samare. „Je to ťažké a desivé. No nemôže nás to zlomiť. Smútok zjednocuje,“ vravela podľa agentúry AFP pred ľuďmi Jekaterina Kolotovkina, ktorá vedie skupinu manželiek ruských vojakov.

Práve ich muži zomreli počas novoročného útoku ukrajinskej armády na ruské vojenské stanovište v Makijivke na východe Ukrajiny. Ruskí vojaci si tu miestnu školu pretvorili na vojenskú základňu. Množstvo mobilných telefónov na jednom mieste, no aj fatálna chyba pri skladovaní munície viedli zrejme k stovkám obetí.

Ruské ministerstvo obrany najskôr hovorilo o asi šesťdesiatke padlých, neskôr zvýšili počet na 89. Ukrajinské úrady, no aj ruskí vojenskí blogeri však hovoria o stovkách.

Informáciu o úspešnom ukrajinskom útoku sa ani po pár dňoch ruským úradom nedarí pred verejnosťou skryť a hnev v Rusku už siaha aj do politiky.

Munícia vedľa základne

V čase, keď milióny Rusov sledovali v televízii novoročný prejav ruského prezidenta Vladimira Putina, zasiahli štyri rakety z amerického systému HIMARS školu v okupovanej Makijivke v Doneckej oblasti na východnej časti Ukrajiny. Školu však už dávno ruská armáda premenila na vojenskú základňu a okrem stoviek vojakov v jej bezprostrednej blízkosti skladovala aj muníciu.