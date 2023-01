Babiš tvrdí, že je nevinný. Pokračuje súd v kauze Farmy Čapí hnízdo

Kauza je podľa českého expremiéra politickou objednávkou.

PRAHA. Český expremiér Andrej Babiš v stredu pred súdom vypovedal v kauze Farmy Čapí hnízdo (FČH).

Uviedol, že nikdy nič trestné nespáchal a je nevinný. Celá kauza je podľa neho politickou objednávkou a priživujú ju médiá, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

"Je úplne jasné, že ak by som nešiel do politiky, tak tu nestojíme," povedal bývalý premiér. Jediným cieľom kauzy je podľa neho odstrániť ho z politiky.

Zopakoval výpoveď zo septembra

Babiš pred súdom kauzu najskôr časovo zrekapituloval. Pozastavil sa pri roku 2018, kedy bolo trestné stíhanie zastavené. Jeho čiastočné obnovenie označil za absurditu, za ktorou stojí najvyšší štátny zástupca Pavel Zeman a označil ho za politického nominanta.

Sudca Jan Šott upozornil Babiša, že rovnaký obsah už vypovedal v septembri. Expremiér mu odpovedal, že považuje za dôležité to zopakovať.

FČH podľa neho spĺňala pravidlá na získanie dotácie. Polícia preto postavila trestné stíhanie na tom, čo o Farme písali médiá. "Médiá boli hlavným motorom tejto kauzy," dodal.

Bývalý český premiér tiež vypovedal, že činnosť spoločnosti FČH neriadil. Takisto prevod akcií "rozhodne nebol účelový" s cieľom získania dotácie, ako to tvrdí obžaloba, ale aby sa z toho stal rodinný projekt. Na otázky súdu a štátneho zástupcu odmietol odpovedať.

Nagyová tvrdí, že nič nezamlčala

Podľa výpovede jeho spolupracovníčky Jany Nagyovej išlo v čase podávania žiadosti o európsku dotáciu na projekt FČH o "dotačný pravek" a ľudia nemali s dotáciami žiadne skúsenosti.

"Keďže farma v dobe podania žiadosti a v čase podpisu nebola prepojená majetkovo ani inak so žiadnou spoločnosťou a nepôsobila na žiadnom trhu, lebo bola vo výstavbe, nemohlo tak dôjsť k prepojeniu so skupinou Agrofert," vyhlásila Nagyová.

"Aj keby sa z Čapího hnízda stal v druhej polovici roku 2010 veľký podnik, nemalo by to na dotáciu vôbec žiadny vplyv," povedala bývalá podpredsedníčka predstavenstva Agrofertu, pričom zdôraznila, že je to len veľmi hypotetická úvaha.

Podľa nej nikdy nedošlo k porušeniu českého ani európskeho práva. "Nemala som najmenší dôvod myslieť si, že by som robila niečo zle," povedala Nagyová. Bola presvedčená, že v opačnom prípade by ju na to určite niekto upozornil. "Nič som nezamlčala," dodala a na otázky súdu a štátneho zástupcu odmietla odpovedať.

Babišovi obhajcovia navrhli, aby bolo hlavné pojednávanie prerušené. Chcú požiadať Súdny dvor EÚ, aby určil hranice malého a stredného podniku v tejto kauze. Súd o návrhu rozhodne vo štvrtok.