Benediktova smrť otvára Františkovi cestu k pápežskému dôchodku

V cirkvi prebieha debata o úlohe emeritného pápeža.

VATIKÁN. Pred šiestimi mesiacmi pápež František zmietol zo stola špekulácie, že sa chystá odstúpiť pre zdravotné problémy. Aj keby sa však s touto myšlienkou predsa len pohrával, narážal na jednu zásadnú prekážku: v pápežskom dôchodku bol už jeho predchodca.

V sobotu zosnulý Benedikt XVI. sa v roku 2013 stal prvým pápežom po 600 rokoch, ktorý rezignoval, namiesto toho, aby stál na čele katolíckej cirkvi až do svojej smrti, napísala agentúra Reuters.

Odstúpi aj František?

Benediktov skon by mal uľahčiť odstúpenie Františkovi i samotnej cirkvi, ktorá sa už tak potýkala s tým, že mala "dvoch pápežov". A keby František rezignoval ešte pred úmrtím svojho predchodcu, mohli byť vo Vatikáne pápeži dokonca traja - dvaja emeritní a jeden vo funkcii.

Súčasného pápeža by Benediktova smrť tiež mohla prinútiť k prehodnoteniu pravidiel pre prípady, keď sa pápeži v budúcnosti rozhodnú uvoľniť svoj post kvôli veku či zhoršenému zdraviu.

František má 86 rokov, teda o rok viac, ako mal Benedikt, keď pápežskú funkciu zložil. Hoci potrebuje palicu a invalidný vozík, vo svojom programe nepoľavuje. Tento mesiac má naplánovanú cestu do Afriky a v auguste do Portugalska. Dal ale najavo, že by neváhal odstúpiť, pokiaľ by mu jeho duševné alebo fyzické zdravie bránilo viesť cirkev s 1,3 miliardy členov.

V júlovom rozhovore s Reuters František odmietol zvesti o blížiacom sa odstúpení. "Nikdy ma to nenapadlo," povedal vtedy a poprel špekulácie o rakovinovom ochorení. Avšak s tým, ako sa v marci blíži desiate výročie zvolenia a o štyri roky vstúpi do deviatej dekády svojho života, sa možnosť rezignácie Františka zvyšuje.

Jasné pravidlá pre emeritného pápeža

Podľa cirkevného práva môže pápež odstúpiť, ak tak urobí bez vonkajšieho nátlaku. Toto opatrenie malo zabrániť ovplyvňovaniu pápežského stolca, ku ktorému dochádzalo v minulých storočiach.

S predlžovaním priemernej dĺžky života sa s možnosťou pápežskej rezignácie začalo počítať a opakovane sa objavujú výzvy cirkevných predstaviteľov, aby úloha emeritného pápeža dostala jasné pravidlá.

František minulý mesiac povedal španielskym novinám, že nemá v úmysle definovať právny status odstúpených pápežov. Predtým však v súkromí naznačil, že by takéto pravidlá mohli spísať vatikánski úradníci.

Konzervatívny austrálsky kardinál a Benediktov blízky spolupracovník George Pell napísal, že pápež by si po odstúpení mal ponechať titul emeritného pápeža, zároveň by sa ale mal vrátiť k titulu kardinála. Oslovovaný by bol teda ako "kardinál (priezvisko), emeritný pápež".

Pell tiež uviedol, že bývalý pápež by nemal nosiť biele oblečenie, ako to robil Benedikt. Podľa neho je totiž dôležité, aby mali katolíci jasno v tom, že "pápež je len jeden".

Biskup vo výslužbe

Akademici a kanonickí právnici z talianskej Bolonskej univerzity, ktorí sa touto problematikou zaoberali, tvrdia, že cirkev nemôže riskovať hoci len zdanlivo, že má "dve hlavy alebo dvoch kráľov". Navrhli preto súbor pravidiel, podľa ktorých by sa odstúpenejší pápež nevrátil k titulu kardinála, ako navrhol Pell, a bol by oslovovaný "emeritným rímskym biskupom".

František v júli agentúre Reuters povedal, že práve takto by chcel byť prípadne nazývaný. V takom prípade by nemusela byť potrebná žiadna nová právna úprava, keďže by sa naň vzťahovali existujúce pravidlá pre biskupov vo výslužbe.

Podľa týchto pravidiel by sa emeritní biskupi mali "vyhýbať každému postoju a vzťahu, ktorý by mohol hoci len naznačovať nejakú paralelnú právomoc k právomociam diecézneho biskupa, čo by malo škodlivé dôsledky pre pastoračný život a jednotu diecézneho spoločenstva".

Hoci Benedikt odstúpil, písal, poskytoval rozhovory a - vedome či nechtiac - sa stal etalónom odporcov pápeža Františka, či už z doktrinálnych dôvodov, alebo preto, že sa neradi vzdávali klerikálnych výsad, ktoré chcel súčasný pápež zrušiť.

František agentúre Reuters povedal, že nezostane vo Vatikáne, ani sa nevráti do rodnej Argentíny, ale bude skromne žiť v domove pre vyslúžilých kňazov v talianskom hlavnom meste, "pretože to je moja diecéza". Povedal tiež, že by chcel žiť v blízkosti veľkého kostola a stráviť svoje posledné dni spovedaním.