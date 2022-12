Odvolal Bezáka a nikdy nebol na Slovensku. Zomrel intelektuál z Vatikánu, pápež Benedikt XVI.

Bol najstarším pápežom v histórii katolíckej cirkvi.

BRATISLAVA. Odvolal najpopulárnejšieho slovenského cirkevného predstaviteľa, arcibiskupa Róberta Bezáka. Ako jediný z pápežov za posledných vyše 40 rokov nikdy nenavštívil našu krajinu.

Medzi vatikánsku elitu ho pritom voviedol slovenský kardinál Jozef Tomko.

Emeritný pápež Benedikt XVI., vlastným menom Joseph Ratzinger, v sobotu 31. decembra 2022 zomrel. Dožil sa najvyššieho veku z pápežov v histórii katolíckej cirkvi. Mal 95 rokov.

Vo Vatikáne mal tento rodený Nemec prezývku Boží rotvajler alebo Panzerkardinal pre neoblomnú obranu katolíckej viery.

Ako mladý intelektuál pritom patril skôr medzi liberálnych katolíckych teológov po boku so slávnym švajčiarskym teológom Hansom Küngom.

Keď ho však do Ríma povolal pápež Ján Pavol II. a urobil ho druhým najmocnejším mužom cirkvi, stal sa konzervatívnejším ako samotný Karol Wojtyla.

Keď pápež z Poľska zomrel, stal sa jeho nástupcom v jednej z najrýchlejších volieb. Zároveň bol Benedikt XVI. prvým pápežom v novodobej histórii cirkvi, ktorý sa vzdal úradu a odišiel do dôchodku.

Ratzingerovi nepoškodilo to, že bol ako chlapec v Hitlerjugend, ale to, že ako mníchovský kardinál rázne nezakročil proti sexuálnemu zneužívaniu vo svojej arcidiecéze. Tento rok sa za to ospravedlnil.

Bol vraj smutný z Bezáka