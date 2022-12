Kyjev vymenoval desať krokov k mieru. Podpis dohody je až desiaty

Mier nie je len zastavenie bojov.

KYJEV, BRATISLAVA. Mier nie je len absencia bojov, preto je chybou očakávať, že zasadnutie k rokovaciemu stolu je prvým krokom, ktorý musí nastať pred koncom vojny na Ukrajine, píše v článku pre Economist šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.

„Vojna nie je len o hromadnom zabíjaní, ktoré na Ukrajinu priniesli ruské jednotky. Je aj o ničení ukrajinskej energetiky a zdrojov potravín, o ničení infraštruktúry, nelegálnej deportácii ukrajinských občanov a mnohých ďalších veciach,“ píše Jermak.

Odmieta výzvy na rokovania skôr, ako Rusko uzná Ukrajine právo na existenciu ako suverénneho štátu. Spísal desať bodov, ktoré treba treba splniť k ukončeniu vojny. „Samotný podpis mierovej zmluvy je až desiaty,“ pripomína.

Ak by sa s Ruskom začalo rokovať skôr, umožnilo by to podľa neho Moskve využiť diplomaciu ako zbraň a Kremeľ by dostal prestávku pred ďalšou agresiou, ktorá by nevyhnutne prišla.

Jeho body sa týkajú bezpečnosti v rôznych oblastiach, prevencii pred ďalšími útokmi Moskvy či oblasti ľudských práv a zabezpečenia spravodlivosti.

Bezpečnosť v rôznych podobách