Hlavný veliteľ ukrajinskej armády nepochybuje, že Rusi znova pôjdu na Kyjev

Ukrajinské ozbrojené sily majú teraz tri hlavné úlohy.

KYJEV. Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj sa domnieva, že Rusko by mohlo podniknúť druhý pokus o dobytie Kyjeva.

Podľa neho sa nepriateľ aktívne pripravuje na novú ofenzívu, zhromažďuje personál a zbrane.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V rozhovore pre britský magazín The Economist, monitorovanom BBC, Zalužnyj vyslovil predpoklad, že ďalšia fáza vojny sa začne budúci rok a budú ju sprevádzať najaktívnejšie bojové operácie.

Mobilizácia zafungovala

"V najlepšom (sa to začne) v marci, v najhoršom na konci januára," povedal. Nevedel však uviesť, či sa táto ofenzíva začne vo východoukrajinskom Donbase, na juhu alebo z územia Bieloruska, s ktorým Ukrajina susedí na severe.

Dodal, že Rusi teraz cvičia asi 200-tisíc vojakov. "Nepochybujem, že sa opäť pokúsia dostať do Kyjeva," povedal Zalužnyj.

Upozornil, že tzv. čiastočná mobilizácia, ktorú ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil v polovici septembra, zafungovala.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Odpor podľa ruských vojakov kládli aj deti. V Chersone pre ne mali mučiareň Čítajte

Poznamenal tiež, že "nie je pravda", že problémy so zmobilizovanými vojakmi sú až také veľké, ako sa medializuje.

"Oni budú bojovať. Cár rozkázal ísť do vojny, a oni šli do vojny," vyhlásil ukrajinský generál.

Pripustil, že problémom je stále veľkosť ruskej armády, aj keď je slabo vybavená. "Podľa našich odhadov majú rezervu 1,2-1,5 milióna ľudí," vysvetlil.

Zo slov Zalužného podľa BBC vyplýva, že ​​početnosť jednotiek ruskej armády na Ukrajine môže vojnu predĺžiť, ale nie rozhodnúť v prospech Ruska.

"Bojový potenciál bude veľmi, veľmi nízky, aj keď naverbujú do armády ďalší milión ľudí, ktorí budú hádzať mŕtvoly, ako to urobil (sovietsky maršál Georgij) Žukov, stále to neprinesie želaný výsledok," povedal Zalužnyj.

Kritické mesiace

BBC sumarizovala, že vo všeobecnosti sa Zalužnyj, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i veliteľ ukrajinských pozemných síl generál Olexandr Syrskyj zhodujú na tom, že Ukrajina má pred sebou niekoľko kritických a rozhodujúcich mesiacov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ukrajinských zajatcov Rusko vracia mučených, často zmrzačených Čítajte

Zalužnyi pritom špecifikoval, že ukrajinské ozbrojené sily majú teraz tri hlavné úlohy: ubrániť súčasné hranice, akumulovať rezervy pre ďalšiu fázu vojny a poskytnúť armáde systémy protivzdušnej obrany a protiraketovej obrany, a to najmä na ochranu civilnej infraštruktúry na Ukrajine.

Objasnil, že ak bude energetická infraštruktúra na Ukrajine zničená, "potom manželky a deti vojakov začnú mrznúť", čo sa prejaví aj na psychike vojakov a ich príprave na ďalšie boje.

Zalužnyj zároveň vyjadril presvedčenie, že Ukrajine sa podarí získať územia, ktoré po začiatku vojny okupovalo Rusko.

Na to však e Ukrajina podľa hlavného veliteľa potrebuje ďalších 300 tankov, 600-700 bojových vozidiel pechoty a 500 húfnic.

Ukrajinská ofenzíva

Ukrajina prešla na prelome leta a jesene do ofenzívy, počas ktorej ovládla rozsiahle územia vrátane mesta Cherson, jediného regionálneho centra, ktoré sa Rusku podarilo dobyť po začatí invázie na Ukrajinu.

Do konca novembra sa front stabilizoval, a to aj v dôsledku rozbahnenia terénu, tzv. rasputice. Moskva však stále ovláda 18 percent ukrajinského územia vrátane Krymského polostrova.

Napriek tomu, že boje pokračujú s rôznou intenzitou pozdĺž celej frontovej línie, odborníci neočakávajú výrazné prielomy ani na jednej strane konfliktu.

Podľa šéfky americkej Národnej spravodajskej služby Avril Haynesovej sa aktívna fáza bojov obnoví na jar; experti Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) sú si zasa istí, že sa tak stane už v zime.