Harry viní zo straty dieťaťa aj mediálny tlak. Meghan uvažovala o samovražde

Harry svojho brata a následníka trónu Williama v dokumente obvinil, že sa stal súčasťou mediálnych útokov.

LONDÝN. Manželka britského princa Harryho Meghan v posledných troch dieloch dokumentárnej série streamovacej platformy Netflix nazvanej Harry & Meghan opisuje, ako zvažovala spáchanie samovraždy.

Pár aj ostrejšie kritizoval britskú kráľovskú rodinu.

Harry svojho staršieho brata a následníka trónu Williama obvinil, že sa stal súčasťou mediálnych útokov na ich adresu.

Tlak z médií aj v rodine

Povedal tiež, že bulvárne médiá sú zodpovedné za to, že Meghan potratila.

"Vieme s istotou, či ten potrat spôsobil mediálny tlak? Nie, ale keď zvážim ten stres, nedostatok spánku a načasovanie toho tehotenstva, môžem povedať, že ten potrat spôsobilo aj jej znevažovanie v médiách," povedal Harry a konkrétne menoval bulvárny denník Daily Mail.

"Mala som pocit, že keď tu nebudem, tak sa všetko konečne skončí," opísala Meghan tlak, ktorý cítila zo strany tlače a aj ako členka kráľovskej rodiny.

Harry uviedol, že bol zničený, keď sa mu žena so svojimi pocitmi zverila. "Nikdy som si nemyslel, že to zájde tak ďaleko. A keď zašlo, cítil som zlosť a hanbu. Nevyrovnával som sa s tým najlepšie," povedal Harry.

Rozdielne priority

S odkazom na inštitúciu kráľovskej rodiny dodal, že bol "inštitučným Harrym", nie "manželom Harrym".

Termín inštitúcia v negatívnom slova zmysle Harry použil, aj keď hovoril o vzťahu so svojim bratom Williamom.

"Najsmutnejšie na tom rozkole medzi mnou a mojím bratom je, že on je teraz na strane kráľovskej rodiny. Čiastočne to chápem. Je to jeho dedičstvo , ktoré je v ňom zakorenené. Je aj jeho zodpovednosťou, aby tá inštitúcia prežila a pokračovala," opísal mladší syn britského kráľa Karola III.

Brat kričal, otec klamal, babička mlčala

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu, ako znejú oficiálne tituly Harryho a Meghan, odstúpili od svojich povinností v rámci kráľovskej rodiny v marci 2020.

Uviedli vtedy, že chcú začať budovať iný život v Spojených štátoch, ďaleko od mediálnej pozornosti, ktorá podľa nich ohrozovala ich mentálnu zdravie.

"Bolo desivé, keď na mňa brat kričal a hulákal, môj otec hovoril veci, ktoré jednoducho neboli pravda a moja babička tam sedela a všetko to prijímala," opísal Harry v druhej polovici dokumentárnej série svoje odlúčenie s kráľovskou rodinou.