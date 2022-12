Prichádza nový Avatar. Na pokračovanie sa čakalo 13 rokov

Nakrútenie sci-fi filmu stálo odhadom 350 miliónov dolárov.

LOS ANGELES. Do svetových kín prichádza film Avatar: The Way of Water (Cesta vody) režiséra Jamesa Camerona.

Pokúsi sa nadviazať na úspech prvého Avataru, ktorý sa v roku 2010 stal filmom s najvyššími zárobkami všetkých čias a na prvej pozícii rebríčka vydržal deväť rokov.

Nakrútenie viac ako trojhodinovej sci-fi snímky stálo odhadom 350 miliónov dolárov. Film zatiaľ dostáva prevažne pozitívne kritiky.

Cameron sa filmom vracia do sveta planéty Pandora a k hrdinom Jakeovi Sullymu a Neytiri. Agentúra AP najnovší počin Camerona hodnotí ako oslnivý filmový zážitok.

"Film nie je len vizuálne podmanivý, ale aj duchovne bohatý - jednoduchý, ale prenikavý príbeh o rodine a prírode, ktorý je o galaxie lepší ako prvý diel," konštatuje AP.

Ani dĺžka filmu - tri hodiny a 12 minút - nie je podľa agentúry pri tomto "jedinečnom zážitku" problémom. "Kontrolovať čas zabudnete hneď od prvého záberu na Pandoru a Jakeovho seriózneho výkladu o tom, čo sa dialo v uplynulých desiatich rokoch," poznamenala.

Prvý diel rozprávajúci o boji medzi ľuďmi a modrými humanoidnými obyvateľmi Pandory v roku 2154 prišiel do kín v decembri 2009. Premiéra pokračovania bola pôvodne plánovaná na december 2018, no nakoniec prišla až o štyri roky neskôr.

Cameron časť meškania zdôvodnil tým, že zároveň pracoval tiež na Avatar 3, 4 a 5 a že niektoré scény nakrúcal súbežne. Ďalšie oneskorenie potom spôsobila celosvetová covidová pandémia.

O tom, že sa fanúšikom čakanie vyplatilo, je presvedčený napríklad aj Los Angeles Times: "Vo filme Avatar: The Way of Water vás režisér James Cameron strhne tak hlboko a nechá vás unášať tak jemne, že si chvíľami nepripadáte, akoby ste sledovali film, ale akoby ste sa v ňom vznášali."

Úplne iný názor na snímok, v ktorom si zahrali aj Sigourney Weaverová alebo Kate Winsletová, má kritik denníka The Guardian, ktorý mu dal dve hviezdičky z piatich a označil ho za "veľrybu na suchu". Film je podľa neho mdlý a príliš dlhý; bohato by sa dal prerozprávať za 30 minút.

Okrem toho vo filme, v ktorom iní oceňujú špeciálne efekty, nenašiel jediný zaujímavý vizuálny obrázok.

Väčšina ostatných kritikov taká prísna nie je. Na webe Rotten Tomatoes ho zatiaľ 84 percent z viac ako 80 kritikov hodnotilo kladne.

Prvý Avatar, ktorý získal Oscara aj Zlatý glóbus, dosiahol celosvetové tržby 2,79 miliardy dolárov. Až v lete 2019 ho vo zárobkoch prekonal snímok Avengers: Endgame.